Guerra, Renzi molla i russi. Si è dimesso dal cda di Delimobil

Guerra in Ucraina/ Esko Aho, ex primo ministro finlandese, lascia il cda di Sberbank



Matteo Renzi si sarebbe dimesso dal board di Delimobil, il piu' grande servizio di car-sharing in Russia, fondato dall'imprenditore italiano Vincenzo Trani. Lo riporta il Fianancial Times. La decisione del fondatore di Italia viva sarebbe arrivata nelle ore successive all'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, che in mattinata su Twitter aveva condannato come "inaccettabile".



L'ex premier secondo l'Ft, che cita fonti vicine alla societa', avrebbe inviato un'email al consiglio di amministrazione di Delimobil questa mattina per comunicare le sue dimissioni con effetto immediato. Oltre a Renzi, avrebbe dato le proprie dimissioni dal cda di Sberbank anche Esko Aho, ex primo ministro finlandese.



