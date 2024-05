Il Gusto, Cozzella nuova direttrice. Prende il posto di Ferrua

Eleonora Cozzella è la nuova direttrice de Il Gusto. Prende il posto di Ferrua dopo lo scandalo "Fritto misto"

A partire dal 10 giugno, Eleonora Cozzella assumerà la direzione de Il Gusto, la testata tematica di Gedi dedicata al cibo e al turismo enogastronomico. Lo riporta l'Ansa. Cozzella prende così il posto di Ferrua dopo lo scandalo "fritto misto", indagato per corruzione e turbata libertà di scelta del contraente. In particolare, l’inchiesta condotta dalla pubblico ministero Elisa Buffa riguarda il “Fricassè ‘d Baudisé”, una manifestazione organizzata lo scorso anno dal Comune per promuovere il fritto misto piemontese. L'evento è stato finanziato con 19.000 euro dal Comune di Baldissero e 50.000 euro dalla Regione, proprio attraverso VisitPiemonte. Secondo quanto sta ricostruendo la Procura, i fondi sarebbero stati trasferiti prima all’associazione locale Pinin Panot e poi alla società Rosfert srl, che avrebbe ricevuto direttamente 48.000 euro. I soci di questa società sono Ferrua e Ursillo, ex moglie di Costa.

Ma torniamo a Cozzella. Appassionata conoscitrice della tradizione enogastronomica italiana, e con numerose esperienze su testate nel campo del cibo e della ristorazione, Eleonora Cozzella ha iniziato a collaborare con il Gruppo nel 2004, prima attraverso Kataweb Cucina e Repubblica Sapori, fino a passare al content hub e alla conduzione di eventi, tra cui "C'è + Gusto a Bologna".

È inoltre speaker del podcast settimanale di Repubblica "Questioni di Gusto". Cozzella, a cui vanno i migliori auguri da parte di GediI per l’incarico, coordinerà i contenuti del content hub su carta – con gli speciali “I Piaceri del Gusto” in abbinamento a la Repubblica e La Stampa – sito web, canali social, oltre alle iniziative speciali e agli eventi organizzati sul territorio.