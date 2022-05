Italiaonline, la famiglia Sawiris si prende il 100% delle quote

Gruppo Orascom, il 100% di Italiaonline nelle mani della famiglia Sawiris

Libero Acquisition, società del gruppo Orascom, il cui capitale sociale è indirettamente detenuto dalla famiglia Sawiris, ha stipulato un accordo di acquisto di azioni con Avenue Capital Group e GoldenTree Asset Management Lux per l'acquisizione del 27,5% di Italiaonline, di cui Libero Acquisition possiede già il 72,5%.

A seguito della suddetta operazione, che si prevede si concluda entro il primo semestre del 2022, la famiglia Sawiris deterrà indirettamente l'intero capitale sociale di Italiaonline. “Con l'ingresso a pieno titolo della famiglia Sawiris, ci aspetta una nuova era di espansione e crescita; continueremo a fornire ai nostri clienti le migliori soluzioni per il loro business digitale; questo è un passo fondamentale per espandere l'impronta digitale di Italiaonline", afferma Roberto Giacchi, CEO di Italiaonline.

Il Presidente del Gruppo Italiaonline, Onsi Sawiris, ha dichiarato: "Grazie a questa importante transazione, la famiglia Sawiris e l'intero gruppo Orascom hanno rafforzato ancora una volta il loro impegno nel business gestito da Italiaonline con l'obiettivo di digitalizzare le PMI italiane, vera spina dorsale dell'economia del nostro Paese, e di continuare il percorso di crescita della più grande internet company italiana. Questa acquisizione è l'opportunità perfetta per espandere ulteriormente l'interesse del gruppo nel settore digitale nel mercato italiano. Inoltre, la transazione dimostra la continua fiducia della famiglia Sawiris nel lavoro svolto dai dipendenti e dal management e nell'organizzazione di Italiaonline". White and Case ha agito come consulente legale di Libero Acquisition, mentre lo Studio Chiomenti ha assistito i venditori.

