La Casa di Carta: Corea, il trailer del remake della serie spagnola - VIDEO

La Casa di Carta: Corea, guarda il primo teaser trailer della serie con protagonisti una nuova banda di ladri e ambientata in un Paese riunificato

In molti rimpiangono la fine de La Casa di Carta, serie TV spagnola che ha avuto un successo clamoroso su Netflix, ma i fan della banda di ladri più famosa al mondo non devono disperare. La piattaforma di streaming ha pronto un remake in salsa coreana di cui è già disponibile il primo teaser trailer. La Casa di Carta: Corea sarà invece lanciata il prossimo 24 giugno.

La Casa di Carta: Corea è diretta da Kim Hong-sun e scritta da Ryu Yong-jae. La serie si comporrà di 6 episodi e racconterà la storia di una banda di criminali intenti a realizzare la più clamorosa rapina nella storia del Paese orientale. A differenza dell'originale, l'ambientazione è una immaginaria Joint Economica Area nata dalla riunificazione pacifica tra le due Coree dopo 80 anni di saperazione. L'obiettivo della banda è quello di rubare la nuova valuta nazionale. "Solo i ricchi sono diventati più ricchi", afferma il teaser trailer.

La Casa di Carta: Corea - un cast stellare

Come i loro colleghi spagnoli anche i loro omologhi coreani indosserano una maschera ma invece del volto di Salvador Dalì indosseranno le tradizionali Hahoe. A guidare la banda ci sarà sempre il Professore (Yoo Ji-tae, Oldboy) affiancato da Berlino (Park Hae-soo, Squid Game), Tokyo (Jun Jong-seo, Burning), Mosca (Lee Won-jong), Denver (Kim Ji-hun), Nairobi (Jang Yoon-ju), Rio (Lee Hyun-woo), Helsinki (Kim Ji-hoon) e Oslo (Lee Kyu-ho). Il detective che si occuperò del caso, corrispettivo di Raquel Murillo, sarà interpretata da Kim Yunjin (Lost),

"Sono stata incuriosita dalla premessa del remake perché questa storia non riguarda solo il conflitto tra rapinatori e polizia, - afferma la sceneggiatrice Ryu - ma aggiunge anche nuovi livelli come la tensione, la sfiducia e l'armonia tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Una situazione in cui i ladri della Corea del Nord e del Sud uniscono le forze e anche le due polizie si uniscono per fermarli aggiunge un punto di vista coreano alla storia originale".

La Casa di Carta: Corea - il teaser trailer

