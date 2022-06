LaPresse, il presidente Durante nominato Ceo del gruppo: guiderà anche gli Usa

LaPresse, il presidente Marco Durante nominato Ceo del gruppo

Marco Durante assume il ruolo di Ceo del gruppo LaPresse. Già presidente, Durante assumerà la seconda carica dal 15 giugno. Il Cda gli ha anche assegnato la nomina di presidente de LaPresse Usa Inc. In America, Durante assume quindi la responsabilità e il controllo dalla Costa Est a quella Ovest, dall’headquarter di New York in Liberty Street 200, a Washington e fino a Los Angeles.

Come riporta Primaonline, LaPresse, inoltre, vara un piano di espansione europea iniziando dalla Spagna dove, a partire dal gennaio 2023, distribuirà in inglese e spagnolo foto, video e testi di AP, APTN e LaPresse.

