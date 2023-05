Lilli la rossa e il vizio boldriniano di storpiare le parole

Lilli Gruber e la parità linguistica

Dietlinde Gruber, detta “Lilli”, è una donna di sinistra dal nome nibelungo e dei tedeschi ha preso sicuramente la determinazione. Figlia di Alfred, nasce a Bolzano in una famiglia di lingua tedesca dell’Alto Adige. Il padre è un imprenditore di macchine per l’edilizia.

Si diploma dalle suore Marcelline. Poi, come molti tedeschi, viene proiettata a Venezia, vera città mitteleuropea, dove si laurea in lingue. Dopo aver scritto su L’Adige entra in Rai occupandosi del Tg regionale in lingua germanica.

Nel 1986 Antonio Ghirelli, che fu anche direttore de l’Avanti! la vuole al Tg2 serale e Lilli comincia a farsi notare. Capelli rosso fuoco, assume pose anomale ed aggressive per un mezzobusto e cioè di tre quarti profilata. Nel 1990 è al Tg1.

Nel 2004 è candidata per l’Ulivo dopo aver fatto una campagna contro Berlusconi. Eletta, si iscrive al gruppo del Partito Socialista Europeo. Dal 2008 conduce “Otto e mezzo” su LA7. Dal 2012 non si perde una sola edizione delle riunioni del molto chiacchierato Gruppo Bilderberg.

Si tratta di una riunione di circa 130 partecipanti che rappresentano i mondi della politica, delle banche e dell’economia. Insomma l’élite mondiale del Potere, con la “P” maiuscola. Una sorta di ONU privata in cui si cerca di influenzare l’andazzo del mondo. I temi trattati riguardano l’intera umanità.