Lucarelli sfotte la Santanchè che sveglia la Borromeo, social scatenati

Selvaggia Lucarelli pubblica sui social una "sobria" Santanché e il commento della principessina Borromeo ("Sembra la Ferilli") scatena i social

È Selvaggia Lucarelli a lanciare il nuovo caso della rete. Non una novità visto il suo attivismo capillare sui social. Nel mirino della giornalista questa volta è finita la parlamentare di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè. “Adorabile la Santanchè in pena per il caro bollette col pellicciotto e la Kelly da 6000 euro in su”, scrive Selvaggia su Twitter pubblicando una foto dell’imprenditrice amica di Flavio Briatore.

Non l’avesse mai fatto. Pioggia di commenti. Ma non solo dal tono sarcastico, c’è anche chi difende l’onorevole di FdI. “The Hunter Of Functional Illiterates”, così si chiama la pagina Twitter, difende l’onorevole e scrive: “La Santanchè non è simpatica a molti ma bisogna convenire che è una imprenditrice e quel che indossa si presume non sia andato a rubarlo. Cara Lucarelli il suo tweet è completamente senza senso o vuole che diamo una sbirciata al suo guardaroba”. “Sembra la Ferilli”, èinvece il tweet che spicca fra molti.

Vai a vedere e di chi è? Di Beatrice Borromeo, principessina monegasca nota al grande pubblico soprattutto per quella parentesi santoriana di giornalismo d’assalto ad Anno Zero. La Santanchè è riuscita a svegliare perfino la Borromeo, tornata fra noi plebei e mortali, dopo le nozze con Pierre Casiraghi, figlio della principessa Carolina di Monaco. Ma la Santanchè ha svegliato tanta gente. Il dibattito fiume nato sul suo outfit a momenti batte quello sulle responsabilità della guerra in Ucraina.

Sotto la battuta della Borromeo si legge: “Somiglia alla Ferilli? Si, in un film horror. Per piacere non paragonare con Sabrina”, dice “Seven of Nine”. Per Walter Leonardo Castorani somiglia a Delia Duran, ”sono uguali”. Angelo scherza con la Borromeo e le dice: “Un oculista bravo, subito”. Maria Grazia Bugini cinguetta: “I miracoli della chirurgia estetica”. “Riep” commenta: “Sembra la Ferilli? Ma con le mani di Crudelia Demon”. Carla Fistesmajer scrive: “Stesso chirurgo”. Tommaso Giorgi lapidario twitta: “Rifatte.. sembrano tutte uguali”. “Panros”, altro utente, dice. “Una ragazzina... In viso... Ma ha le mani di mia nonnaaaa... I guanti signora please”.







Leggi anche: