Mediaset, storico sorpasso sulla Rai. TeleMeloni ko in tutte le fasce orarie

Rai, i nuovi programmi sono un flop totale. Impietosi i confronti con il 2022

Svolta storica, Mediaset ha sorpassato la Rai in tutte le fasce orarie. Non era mai successo nulla di simile, in passato il Biscione aveva battuto la concorrenza ma non per un periodo così lungo. Nemmeno Canale 5 si era mai avvicinato così a Rai 1, che resta la più vista, ma solo per un soffio. Mentre Italia 1 - si legge su Repubblica - ha ormai surclassato Rai 2 e, in prima serata, pure Rai 3. Con i telegiornali delle due reti principali che perdono più degli sfidanti privati. È il capolavoro dei vertici sovranisti di Viale Mazzini: dei loro nuovi palinsesti, dei conduttori e dei direttori di provata fede che rischiano di affondare la Tv di Stato. Creando non poche fibrillazioni all’interno delle redazioni, alcune persino in rivolta per i programmi-zavorra che dovrebbero trainare i tg e invece li affossano.

Entrando nei dettagli dei singoli Tg e programmi, - prosegue Repubblica - il trend al ribasso osservato al debutto si è drammaticamente confermato nel mese e mezzo successivo. Tra il 10 settembre al 31 ottobre, il Tg1 delle 20 resta in testa con il 24,5% di share ma perde più di un punto e mezzo, pari a 415mila spettatori. Il Tg3 cala di pochi decimali (lo 0,07) attestandosi al 12,97%. Mentre il Tg2 crolla al 5,54: colpa di un traino, il famoso Mercante in fiera condotto da Pino Insegno, che a dispetto dei vip invitati per invertire il pessimo esordio, non schioda dal 3% (ossia, in termini di audience, il 24,8% in meno e 158mila spettatori persi). Al punto da scatenare l’ira dei giornalisti del Tg2, che, in un’infuocata assemblea, hanno espresso all’unanimità "severa preoccupazione per i risultati d’ascolto del programma che precede l’edizione delle 20,30, una situazione per noi molto penalizzante".

Stesso discorso per Avanti popolo, il talk del martedì guidato da Nunzia De Girolamo su Rai3. Non solo è partito basso (3,6% nella prima puntata) ma è pure in discesa: l’altro ieri ha fatto il 2,7 di share, ultimo fra tutti i programmi della serata, compreso Pechino Express su Tv8. Un crollo del 40% di audience rispetto a un anno fa. Tutti in netta perdita i nuovi programmi con picchi anche del -77% rispetto al 2022. Insegno, De Girolamo, Costamagna e Balivo, i numeri sono da incubo.