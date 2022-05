Musk sblocca l'account su Twitter di Trump. "Grave errore averti eliminato"

Musk sblocca Trump su Twitter. Il tycoon: "Grazie per il gesto"

Elon Musk sta già pensando a cosa fare appena l'offerta d'acquisto sarà andata in porto e Twitter sarà diventato di sua proprietà. La prima mossa potrebbe essere quella di riabilitare un account che quando è stato chiuso aveva fatto molto rumore: quello dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E' stato lo stesso fondatore di Tesla ad annunciarlo. Parlando a una conferenza del Financial Times, - si legge sul Corriere della Sera - l’imprenditore di origini sudafricane non solo ha detto che riaprirà le porte a Trump, ma ha definito «moralmente sbagliata e totalmente stupida» la messa al bando permanente decisa l’anno scorso da Twitter.

Trump - prosegue il Corriere - era stato messo al bando dalle principali piattaforme digitali, da Facebook a YouTube: relegato in quelle di estrema destra, The Donald ha deciso di costruirsene una tutta sua, Truth Social. E quando Musk ha lanciato la sua offerta per Twitter, Trump lo ha applaudito ma ha anche detto che non tornerà sulla rete che lo aveva lanciato nelle elezioni 2016 e nella quale, alla chiusura del suo account, aveva 88 milioni di follower. Ma potrebbe anche cambiare idea con la nuova gestione.

Leggi anche: