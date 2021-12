Nuove serie TV 2022: il calendario completo per non perderne nessuna

Nuove serie TV 2022: scopri tutte le nuove uscite per l'anno appena iniziato per tutte le principali piattaforme di intrattenimento (Netflix, Amazon, Disney+, Sky, etc)

Il 2021 sta per finire e con l'anno che verrà ci saranno nuove serie TV 2022 da vedere e rivedere. Non solo, alcune già in corso continueranno la serializzazione anche nel 2022 mentre altre putroppo si concluderanno. In attesa di scoprire se effettivamente ci sarà una seconda stagione di Squid Games, la fortunatissima produzione coreana che è diventata la più vista nella storia di Netflix, sale hype anche per altre serie di cui già sappiamo la programmazione. Tra tutte spicca Il Signore degli Anelli su Amazon Prime, che per realizzarla ha investito un budget da capogiro, ma ci sono anche la nuova stagione di Bridgerton e i finali di Better Call Saul (stagione 6), This is US, The Walking Dead, Ozark e Peaky Blinders (stagione 6).

Grazie alle tante piattaforme di streaming globali, da Netflix a Disney+ fino ad Amazon Prime Video, è diventato più semplice seguire le serie TV in contemporanea con gli Stati Uniti e Regno Unito. Di seguito potete quindi trovare il calendario completo delle nuove serie TV 2022 italiane e internazionali con le uscite mese per mese e quando verranno trasmessi i nuovi episodi per quelle in corso.