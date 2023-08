Open to Meraviglia, la campagna da 9 mln sparisce nel nulla. Social abbandonati da mesi

Open to Meraviglia, 9 milioni per abbandonare l'account social e senza spiegazioni. Il caso

L’ultima “prodezza” dell’”influencer virtuale” – come è stata definita ironicamente in rete - dall'angelico volto botticelliano è quella di aver fatto perdere completamente le sue tracce, in barba ai nove milioni investiti per realizzare tutta la strategia di marketing. Come riporta Il Foglio infatti, sulla criticatissima pagina Instagram della Venere di Open to Meraviglia, tutto tace da quasi due mesi.

L’ultimo (laconico) post visibile nel feed risale al 27 giugno, con una caption che recita “Taormina. Need I say more?”, divenuto – alla luce della scomparsa prematura della protagonista di punta – eloquente. Gli utenti del web – che poche settimane prima venivano invitati nel primo video di lancio dell’account a seguire la pagina come fosse foriera di aggiornamenti costanti – hanno ormai preso bonariamente (ma non troppo) di mira l'ennesimo scivolone, considerando, peraltro, che Instagram era l’unico social a disposizione del ministero del turismo per la campagna in questione, dopo lo scandalo del dominio acquistato in precedenza da un utente comune su Twitter.

Dal ministero di Daniela Santanchè nessuna ammissione di colpa, anzi ribadiscono che “la campagna Open to meraviglia è tutt’altro che accantonata”, ma non è dato sapere allora come si spieghi questo abbandono prematuro della Venere, per di più, nel pieno di una stagione estiva già complessa in virtù dei recenti disastri che si sono abbattuti su Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Sicilia oltre all’inflazione che lievita senza tregua.