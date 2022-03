Orsini polemico a PiazzaPulita: "Le mie analisi disturbano i potenti"

Guerra Russia-Ucraina, Orsini: "Le mie analisi hanno toccato delle consorterie molto potenti"

Continua il caso Orsini, il docente della Luiss a cui la Rai ha cancellato il contratto dopo le polemiche di Pd e Italia Viva. Ospite a Piazza Pulita, il programma condotto da Corrado Formigli, il professore ha risposto alle accuse che lo vedono “quinta colonna di Putin”.

“Le mie analisi sulla guerra in Ucraina hanno toccato delle consorterie molto potenti che si stanno organizzando per colpirmi. A iniziare dal Governo. Nel 2019 ho pubblicato un libro con cui ho proposto un progetto diverso di espansione della Nato”, ha detto Orsini.

“Il governo italiano, in occasione del conflitto in Libia, non ha consegnato le armi per evitare un’escalation militare. Con l’Ucraina il governo Draghi ha fatto una scelta diversa”, continua Orsini per spiegare la sua posizione per cui ha ricevuto numerose critiche. Il professore, accusato di essere il “pifferaio di Putin”, a fronte delle sua analisi strategiche ha più volte affermato che “non servono le armi, ma le sanzioni selettive”.

“È una grandissima vergogna. C’è stata una ricercatrice dello IAI che ha detto che io avrei dei rapporti con il Cremlino perché sul sito di cui sono direttore, un quotidiano sulla sicurezza internazionale, sono usciti in epoca pandemica, prima che fosse testato il vaccino, degli articoli sul vaccino della Russia. Ma all’epoca dei fatti questa era una notizia rilevantissima”. Con queste parole, Orsini ha condannato alcune testate giornalistiche che gli avrebbero “messo in bocca parole mai dette”.

PiazzaPulita, lo scontro tra Orsini e Calabresi

Durante la puntata, anche Mario Calabresi, l'ex direttore di Repubblica, ha aperto un confronto serratissimo con Orsini, accusandolo di approvare la presa dell’Ucraina da parte di Putin. Dopo un dibattito acceso, il docente ha risposto, esasperato: “mi viene da piangere lei non ha capito niente di quello che ho detto. Per fortuna, tanta gente mi ha capito”.

