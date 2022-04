Papa Francesco, su Rai1 l'intervista esclusiva di Lorena Bianchetti

Rai1, Papa Francesco ospite di Lorena Bianchetti con l'intervista "La Speranza sotto assedio"

“La Speranza sotto assedio”. Questo il titolo dell’esclusiva intervista rilasciata da Papa Francesco a Lorena Bianchetti, conduttrice di “A Sua Immagine”, in una puntata speciale del programma che andrà in onda il 15 aprile (Venerdì Santo) su Rai 1. L’intervista, la prima dall’inizio della guerra in Ucraina, è coordinata da don Marco Pozza e andrà in onda alle 14.

Nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Passione del Signore, il Santo Padre rifletterà sulle tante sofferenze che attraversano l’umanità, a partire dalla guerra in Ucraina. Durante l’intervista, che sarà, appunto, on air a ridosso delle 15, orario in cui la tradizione ricorda la morte di Cristo, Papa Francesco condividerà con i telespettatori parole intense sul rapporto tra il bene e il male. A fare da filo conduttore al colloquio con la Bianchetti, prima donna ad intervistare il Pontefice per la televisione italiana, il tema della speranza.

