Pechino Express 2025, Virna Toppi e Nicola Del Freo: "Con una coppia avremmo fatto.... a pugni" - L'intervista ai 'Primi Ballerini'

Pechino Express si prepara per la seconda tappa - 140 km nelle Filippine, da San Vicente a Sabang - e, aspettando i nuovi colpi di scena dell'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca con l’inviato speciale Fru (in onda ogni giovedì su Sky e Now), Virna Toppi e Nicola Del Freo raccontano il loro viaggio ad Affaritaliani.it.

Rifareste Pechino Express?

Virna Toppi. "Ogni anno. Lo rifarei ogni anno"

Nicola Del Freo. "Anch'io"



Perché?

Virna Toppi. "E' stata probabilmente l'esperienza più divertente della mia vita. E ben diversa dalla mia quotidianità (sorride, ndr)"

Nicola Del Freo. "Anche per me. Magari non ogni anno, però lo rifarei (ride, ndr)"

Cos'è che vi ha portato a uscire completamente dal vostro mondo e buttarvi in un adventure reality che con voi c'entra poco?

Virna Toppi. "Beh, ogni tanto penso che è giusto nella vita provare stimoli nuovi. Noi è vent'anni che balliamo, che dedichiamo anima e corpo alla nostra passione e ogni tanto è anche positivo trovare nuovi stimoli, per riuscire probabilmente a portare qualcosa ancora di più in scena"

Nicola Del Freo. "E' un arricchimento personale"

Virna Toppi. "Infatti. E va a sfociare in un arricchimento artistico, che aiuta anche nel nostro lavoro e alla nostra persona"

Nel vostro bagaglio cosa vi portate da Pechino a Milano?

Nicola Del Freo. "Sicuramente il prendermi personalmente anche più 'alla leggera', nel senso che sono sempre stato molto impostato. Mi ha aiutato a sciogliermi in questo senso. E poi anche vedere con una prospettiva diversa i problemi che ho sempre visto nella mia vita..."

Virna Toppi. "... come enormi problemi. E invece..."

Nicola Del Freo. "... ci sono cose più gravi, che le persone superano giornalmente"

Virna Toppi. "Fino a quando non tocchi con mano, non ti rendi veramente conto. Noi abbiamo avuto la fortuna, nella sfortuna loro, di vivere questa esperienza così da vicino. E ti cambia, ti tocca nel profondo"

La cosa più forte che vi ha toccato di quell'esperienza... che voi avete toccato con mano?

Nicola Del Freo. "Personalmente mi sono legato a una persona moltissimo"

Virna Toppi. "Una persona che ci ha veramente dato tutto non avendo niente, condividendo tutto quello che aveva..."

Nicola Del Freo. "... e anche di più".

La coppia con cui vi siete trovati meglio a pelle?

Virna Toppi. "Sicuramente con Scintilla e la coppia degli Spettacolari (Gianluca Fubelli 'Scintilla' e Federica Camba, ndr). Con loro abbiamo legato tantissimo e ci siamo anche ritrovati al di fuori del programma. Però, in generale, con tutti. Devo essere sincera, abbiamo avuto una grandissima fortuna"

Nicola Del Freo. "Il programma ti porta anche ad avere delle situazioni che non sono 'comode', però abbiamo legato con tutti"





Ci sarà stata però una coppia con cui avete legato meno...

Virna Toppi. "Sì, ci sono state delle coppie con cui... avremmo fatto volentieri a pugni. Vedo da fuori delle persone (passano dei concrrenti di Pechino, ndr). Però non abbiamo potuto perché... la violenza non è legale (ride, ndr)"

Virna Toppi e Nicola Del Freo, i 'Primi Ballerini' di Pechino Express 2025, la video intervista ad Affaritaliani.it

Chi sono Virna Toppi e Nicola Del Freo, i 'Primi Ballerini' di Pechino Express 2025

Marito e moglie, entrambi 'Primi Ballerini' del Teatro alla Scala di Milano. Virna Toppi, nata a Milano nel 1992, è diplomata con il massimo dei voti alla Scuola di Ballo del teatro, si è distinta fin da subito per la sua profondità espressiva, la grazia e la tecnica raffinata. Nel 2020, Virna ha raggiunto un importante traguardo internazionale diventando contemporaneamente anche prima ballerina del Bayerisches Staatsballett di Monaco.

Nicola Del Freo, nato a Carrara nel 1992, dopo aver iniziato i suoi studi di danza in Italia, ha perfezionato la sua formazione all’Hamburg Ballet di Amburgo. La sua tecnica impeccabile e il suo carisma sul palco gli hanno presto permesso di farsi notare, portandolo a entrare nel corpo di ballo del Bayerisches Staatsballett di Monaco. La sua espressività e il controllo del movimento lo rendono un interprete affascinante, apprezzato dal pubblico e dalla critica. Nel corso delle rispettive carriere, hanno interpretato ruoli iconici del repertorio classico imponendosi come due dei ballerini più talentuosi e versatili della loro generazione. Hanno una bambina di un anno: da quando sono diventati genitori sono approdati anche nel mondo digital diventando influencer e associandosi a diversi brand.

Pechino Express 2025, le coppie in gara

MEDAGLIATI Jury Chechi e Antonio Rossi

COMPLICI Dolcenera e Gigi Campanile

CINEASTI Nathalie Guetta e Vito Bucci

ESTETICI Giulio Berruti e Nicolò Maltese

SORELLE Samanta e Debora Togni

PRIMI BALLERINI Virna Toppi e Nicola Del Freo

SPETTACOLARI Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba

MAGICI Jey e Checco Lillo

ATLANTICHE Ivana Mrázová e Giaele De Donà

Conduce: Costantino Della Gherardesca

Inviato speciale: Fru

Pechino Express 2025, quando va in onda e dove vederlo

L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” – al via da giovedì 6 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Pechino Express 2025, il percorso

“Pechino Express” esplorerà l’Asia meridionale, per un tragitto lungo 6mila chilometri che partirà nelle isole dell’arcipelago delle Filippine per poi spostarsi verso ovest, dapprima in Thailandia, quindi in Nepal. Il viaggio “Fino al tetto del mondo” si svilupperà letteralmente in altezza: la prima tappa scatterà in riva all’oceano, nelle acque cristalline dell’isola di Palawan nelle Filippine; da qui i viaggiatori si sposteranno negli altopiani misteriosi e nelle giungle imprevedibili nel nord della Thailandia; per poi arrivare in Nepal, Paese piccolo ma dalla storia millenaria che si snoda nella catena montuosa dell’Himalaya, tanto da ospitare 8 delle 10 montagne più alte del mondo, in primis “sua maestà” l’Everest con i suoi 8848 metri di altezza. Quella di quest’anno sarà una delle rotte più sorprendenti di sempre: le coppie in gara hanno dovuto adattarsi a panorami, culture e storie lontane e in continuo cambiamento, ma soprattutto a condizioni climatiche che muteranno in maniera assai decisa tra un Paese e l’altro. Superando prove e insidie, sempre in corsa chilometro dopo chilometro, in ciascuna delle 10 puntate le coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di “Pechino Express”, e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima.