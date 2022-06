Pubblicità sul web, +6% nel 1° quadrimestre del 2022. I dati Nielsen

Pubblicità, nel primo quadrimestre cresce la pubblicità sul web (+6%): i dati Nielsen

Gli investimenti nella pubblicità in Italia chiudono aprile a quota -0,2%. La raccolta del primo quadrimestre del 2022 si ferma, invece, al 2,3%. A rivelarlo i dati Nielsen, dai quali si rileva che, se si esclude dalla raccolta web la stima sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti ‘Over The Top’ (OTT), l’andamento nel 1° quadrimestre 2022 si “accontenta” di un piatto -0.1%.

“Si apre il secondo trimestre delle misurazioni con uno “stallo”, dichiara Alberto Dal Sasso, Adintel Mediterranean Cluster Leader di Nielsen, che potrebbe essere un segnale incoraggiante visti gli eventi in corso. Va anche detto che il trend di lungo periodo che si era intrapreso nei primi due mesi si è interrotto, se andiamo infatti a vedere il confronto con l’ultimo anno di ‘normalità’ che risale, ahinoi, al 2019, siamo a -3,8% sul cumulato dei primi quattro mesi”.

I singoli mezzi

Relativamente ai singoli mezzi, la TV è in calo del 5.3% ad aprile e del 3.3% nel quadrimestre. I quotidiani ad aprile sono in negativo -3.0% (quadrimestre -1.2%), mentre i periodici calano dell’1.0% (quadrimestre -1.7%). Cresce la radio +7.8% (quadrimestre 4.2%).

Come riporta Primaonline, sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del web advertising nel primo quadrimestre 2022 chiude con un +6% (+1.5% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).

È in ripresa l’Out of home (Transit e Outdoor) che conferma l’andamento positivo con un +118.5% nel 1° quadrimestre. In positivo anche la Go TV che chiude il quadrimestre a +41.1% e il Direct mail +0.7%. Continua la ripresa degli investimenti pubblicitari sul mezzo cinema.

Settori merceologici: chi cresce e chi cala

Sono 13 i settori merceologici in crescita nel mese di aprile, il contributo maggiore è portato da abbigliamento (+50%), bevande/alcoolici (35.7%), turismo/viaggi (+343.6%) e cura della persona (+40.6%).

Calano, invece, ad aprile gli investimenti di automobili (-49.6%), alimentari (-22.8) e finanza (- 33.6%). Relativamente ai comparti con una maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel 1° quadrimestre 2022, l’andamento positivo di distribuzione (+4.3%), abitazione (+7.7%) e media/editoria (+24.9%).

