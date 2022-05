"Ragiona in una maniera primitiva". Quando Orsini e Travaglio si odiavano

Orsini e Travaglio si insultavano un tempo: "Pessimo giornalista"

La guerra in Ucraina ha fatto emergere in Italia la figura di Alessandro Orsini, il professore universitario esperto di questioni russe. Ormai è ospite fisso delle trasmissioni tv che parlano del conflitto ed è diventato anche una prestigiosa firma del Fatto Quotidiano, il giornale diretto da Marco Travaglio. Tra i due è nato un gran feeling, ma le cose - si legge sul Giornale - non sono sempre andate così. Anzi i due prima si insultavano apertamente. "Travaglio è un cattivo giornalista e mi ha rovinato la vita". Firmato professor Orsini. Nel 2011 il prof scrisse un articolo sul Giornale in cui paragonava i No Tav (coccolati da Travaglio e da Beppe Grillo) alle Brigate rosse. "Come i brigatisti rossi, i black bloc vogliono distruggere il capitalismo. Con i rivoluzionari delle Br sembrano avere in comune anche il linguaggio".

Sul suo blog - prosegue il Giornale - Travaglio lo interpretò a modo suo, accusandolo di aver infangato l’onore dei No Tav, una branca del mondo black bloc. Scatenando peraltro un’orda di haters contro Orsini: "Ho ricevuto tante mail di insulti. Molti mi hanno criminalizzato per una cosa mai detta, mi hanno dato del corrotto, del criminale, del porco, del servo di Berlusconi. Travaglio non ha letto nemmeno una parola di ciò che ho scritto, fornendo un esempio di cattivo giornalismo. Non ho mai neppure citato i No Tav nel mio articolo". E allora perché questo attacco, gli venne chiesto. Spiegazione di Orsini: "Perché Travaglio ragiona in maniera primitiva: se scrivi un articolo per il Giornale sei moralmente corrotto".

