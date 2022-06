Rai Isoradio, "L'autostoppista" di Igor Righetti ispira la nuova hit estiva

Rai Isoradio, "L'autostoppista" di Igor Righetti ispira la nuova hit dell'estate

Il brioso e divertente brano “Non è un like (È l’autostop)” di Phil Bianchi e “The Tuscans” sta spopolando sul web con quasi 180 mila visualizzazioni su YouTube in soli 9 giorni. Il format “L’autostoppista” di Igor Righetti, in onda da due anni su Rai Isoradio dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 18, il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-conducente è il bassotto Byron, ha ispirato il brioso e divertente brano “Non è un like (È l’autostop)”. Il colorato videoclip della canzone, realizzato da Federica Baldinotti e Tommaso Checchi, è stato girato nella campagna pisana. Il brano è già in onda su numerose radio:





“Io e Byron”, afferma Igor Righetti, “siamo molto felici di aver ispirato, attraverso il mio programma quotidiano “L’autostoppista”, Phil Bianchi e “The Tuscans” per la creazione di questo ironico e allegro brano. Una canzone inclusiva che riflette l’ironia della mia trasmissione, mette di buonumore, fa venire voglia di partire e di tornare alla socialità dopo le tante restrizioni. Un brano travolgente che una volta ascoltato entra in testa e non si può fare a meno di ballarlo e cantarlo a squarciagola, magari durante un autostop. Perché l’autostop, rispetto al car sharing, è conviviale, economico ed ecosostenibile”.

“The Tuscans” riunisce alcuni talenti toscani desiderosi di lanciare un messaggio musicale di spensierata rinascita. Il quartetto è composto da Samuele Socci (cantautore e guida turistica), Michele Del Pecchia (cantautore e insegnante di canto), Gabriele Ghelardi (giovanissimo sassofonista prodigio) e Francesco Falorni (arrangiatore e talento creativo). A loro si è unito, come ospite protagonista, Phil Bianchi, anch’egli conterraneo, uno dei più promettenti giovani cantautori italiani, arrangiatore, dj, producer nonché star del web con centinaia di migliaia di follower sui social.

