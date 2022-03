Rai1, i ragazzi di Ciak si Gira protagonisti sul set di una serie televisiva

I ragazzi di Ciak si Gira protagonisti su Rai 1 sul set della serie televisiva "The Good Mothers"

I ragazzi di Ciak si Gira protagonisti su Rai1. Da sabato 5 marzo alle 16.30 su Rai 1 appuntamento con “A sua Immagine: Le Ragioni della Speranza”. Protagonisti dello spettacolo e della cultura italiana si raccontano al grande pubblico, attraverso interviste curate da don Davide Banzato. Grande novità di questa edizione è la presenza dei ragazzi che frequentano il laboratorio “Ciak si gira!”: un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, cofinanziato da Fondazione Angelo Affinita.

Durante le 4 puntate programmate su Rai1 nel mese di marzo vedremo i giovani a lavoro in un vero studio televisivo allestito nel laboratorio di "Ciak" a Frosinone. Alcuni di loro staranno dietro le telecamere, chi nel reparto audio con i microfoni e mixer, ci saranno i ragazzi al banco regia, ed altri ancora al montaggio e in redazione.

Primo ospite: Simone Cristicchi, artista poliedrico, cantautore, scrittore, regista e attore teatrale. Simone Cristicchi si confronta con il tema della tentazione e in un dialogo aperto con i ragazzi ripercorre alcune tappe fondamentali della sua vita, affrontando con profondità molti temi, come la felicità, il successo, l’attenzione alla diversità, la cura per le persone e il Creato. Nei successivi appuntamenti in onda su Rai1 il 12 marzo, il 19 marzo, il 26 marzo alle 16.30 don Davide Banzato e i ragazzi di Ciak si Gira incontreranno rispettivamente:

l’attrice Maria Grazia Cucinotta ,

, Don Luigi Ciotti , fondatore del Gruppo Abele e di Libera

, fondatore del e di la conduttrice Francesca Fialdini.

