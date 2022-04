Report, anticipazioni del 25 aprile: Briatore e Iervolino legati ai russi

Report (Rai Tre), i conti segreti degli uomini vicinissimi a Putin

La guerra in Ucraina continua e l'Unione Europea prova a fermare Putin con le sanzioni. Ma all'interno della comunità c'è anche chi fa il doppio gioco. Questo sarebbe emerso da un'inchiesta di Report, il programma di Rai Tre in onda stasera, farà luce con la sua inchiesta - si legge sul Fatto Quotidiano - sul caso Cipro. Oligarchi russi con la cittadinanza europea e i conti coperti da partecipazioni societarie registrate a Cipro nel decennio scorso. Anche così, oggi, possono provare a limitare le sanzioni. I profili di alcuni di loro sono riconducibili a investimenti italiani, dove negli anni gli sono state conferite onorificenze. Alcuni collegamenti con la Russia, secondo quanto ricostruito dai cronisti di Rai 3, porterebbero pure a Flavio Briatore e alla sua nuova catena “Crazy Pizza”, dove ha investito anche il nuovo editore dell’Espresso Iervolino.

Report - prosegue il Fatto - è entrata in possesso di una copia senza omissis di un documento secretato dalle autorità cipriote, contenente una lista di russi che hanno ottenuto la cittadinanza dell’Isola tra il 2007 e il 2013. "Si calcola – spiega il servizio – che fino al 2020 siano stati concessi quasi 8 mila passaporti. Il bengodi è durato fino a quando è esploso lo scandalo. Si è scoperto che i passaporti d’oro non li hanno dati solo a chi aveva realmente comprato casa a Cipro, ma anche a chi non ne aveva diritto, come familiari o prestanome". Così il governo cipriota ha istituito una commissione d’inchiesta, che ha lavorato finché, secondo Report , dentro non è finito anche lo studio legale Anastasiades and Partners, fondato da Nicos Anastasiades, attuale presidente della Repubblica cipriota.

