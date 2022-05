Rissa in tv, la versione di Mughini: "Sgarbi mi ha insultato, era il minimo"

Rissa da Costanzo: Mughini racconta ad Affari la sua versione dei fatti

"Le cose sono di una semplicità elementare e persino avvilente. Mentre stava prendendo forma una qualche conversazione sull’Ucraina e i suoi drammatici annessi e connessi, Vittorio è scattato in un ripetuto e rabbioso 'imbecille' nei miei confronti".

"A questo punto ho fatto ricorso al minimo sindacale: mi sono alzato e gli ho dato una bottarella sulla spalla sinistra, al che lui è precipitato all’indietro. È un episodio per me di nessun rilievo, come di cosa mai avvenuta".

