Sgarbi racconta la rissa in tv. "Ringrazio quel poveretto di Mughini". Video

"Credevo che la trasmissione fosse commemorativa e malinconica, poi Mughini, che ringrazio, ha determinato l'effetto imprevisto e l’incidente tipico delle mie clamorose presenze in televisione. Il tutto determinato dalla sua ansia senza senso di fare a pugni, che però è spettacolare". Vittorio Sgarbi racconta ad Affaritaliani.it lo scontro avvenuto l'altro giorno al Maurizio Costanza Show con Giampiero Mughini.



"Al Bano, che è stato cinque volte a cantare in Russia, stava dicendo che Putin era stato molto gentile con lui e che ha un grande amore per l'Italia. Il poveretto (Mughini, ndr) ha affermato che i cantanti non devono parlare di politica. A quel punto io ho detto che il vero problema erano i direttori d'orchestra, i cantanti, gli atleti e gli sportivi russi cui è proibito venire in Italia. Una posizione terribile, sbagliata, ingiusta e inaccettabile e a quel punto Mughini non ci ha visto più e ha ricordato il sindaco di Milano Sala che pretendeva l’abiura del direttore Geergev per farlo dirigere alla Scala".



"Io ho replicato che si trattava di una scemenza e di un'idea ridicola, di una grottesca imposizione, e, a quel punto, Mughini si è alzato, è venuto minaccioso verso di me e mi ha spinto. Sono così caduto, è caduto anche il quadro e si è creata quella scena che tutti hanno visto in televisione". Alla domanda se andrà ancora in tv con Mughini, il famoso critico d'arte risponde: "Non chiedo mai chi c'è in trasmissione con me, me li trovo lì gli ospiti, Mughini compreso". Pretende le scuse? "Assolutamente no. Ringrazio davvero il poveretto che mi ha aiutato con la sua collaborazione a realizzare una rappresentazione perfetta e meravigliosa".

