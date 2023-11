Sam Altman silurato da OpenAI, Microsoft gli affida l'intelligenza artificiale

AI, Sam Altman licenziato e subito assunto. Ecco che cosa c'è dietro

Grandi movimenti nel miliardario mondo dell'intelligenza artificiale. Il licenziamento dell'ex ceo Sam Altman da OpenAI provoca un effetto a catena che sconvolge gli equilibri dei principali competitor dell'AI. Altman, cacciato dalla no profit a cui fa capo ChatGPT, é stato subito assunto da Microsoft a cui il gruppo ha affidato la guida del nuovo team di intelligenza artificiale. Ad affiancare il co-fondatore della start-up di Ai, ci sarà anche Greg Brockman, membro del Cda e anch’egli co-ideatore di Open Ai, che ha lasciato l’azienda la scorsa settimana. "Rimaniamo impegnati nella nostra partnership con OpenAI e siamo fiduciosi nella nostra roadmap di prodotti, nella nostra capacità di continuare a innovare con tutto ciò che abbiamo annunciato al Microsoft Ignite, e nel continuare a supportare i nostri clienti e partner", ribadisce Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft (principale finanziatore di OpenAI) in un post su Linkedin.

Quest’ultimo ha lasciato inoltre intendere – su X – come altri colleghi di Altman e Brockman potrebbero unirsi al team: "Non vediamo l’ora di muoverci rapidamente per fornire le risorse necessarie per il loro successo", si legge nel post. Il licenziamento dell’astro nascente dell’Ai ha sconvolto – scrive il New York Times – l’industria tecnologica e gli investitori di OpenAI, tra cui appunto Microsoft, Sequoia Capital e Thrive Capital. Microsoft, che ha investito più di 13 miliardi di dollari in OpenAI, ha saputo dell’inatteso siluramento di Altman un minuto prima dell’annuncio, mentre gli altri investitori hanno scoperto che era stato cacciato tramite i social network. OpenAi ha scelto un (nuovo) Ceo: l’ex capo di Twitch, Emmett Shear. Quest’ultimo ha guidato la piattaforma di streaming in diretta nel suo passaggio da Justin.tv, a colosso di Amazon nel 2014. Shear aveva lasciato la società all’inizio di quest’anno.