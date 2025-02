Sanremo 2025, la guida completa sul Festival: date, artisti, ospiti, co-conduttori e le ultime news

Sanremo 2025, la guida completa al Festival: date e dove vederlo, big in gara, co-conduttori, ospiti e le ultime novità

Sanremo 2025 si avvicina, mancano solo tre giorni, e c'è grande attesa di scoprire come sarà la 75esima edizione del Festival della canzone italiana. L'onere di direttore artistico e conduttore quest'anno spetta a Carlo Conti, che eredita il ruolo da Amadeus dopo cinque edizioni consecutive.

In gara ci saranno 30 artisti con altrettante canzoni inedite, oltre alle consuete cover della quarta serata che quest'anno non conteranno per la classifica finale. Torna poi la categoria "Nuove Proposte" con 4 cantanti che si esibiranno in una gara separata.

Sanremo 2025, le date e dove vederlo

Sanremo 2025 si terrà come sempre al teatro Ariston da martedì 11 febbraio 2025 a sabato 15 febbraio 2025. L'evento sarà trasmesso in tv su Rai1 ma sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e su Rai Radio 2.

Sanremo 2025, i big in gara

Ecco la lista dei 29 big che parteciperanno a Sanremo 2025:

Achille Lauro con il brano Incoscienti giovani

con il brano Incoscienti giovani Gaia con il brano Chiamo io chiami tu

con il brano Chiamo io chiami tu Coma_Cose con il brano Cuoricini

con il brano Cuoricini Francesco Gabbani con il brano Viva la vita

con il brano Viva la vita Willie Peyote con il brano Grazie ma no grazie

con il brano Grazie ma no grazie Noemi con il brano Se t'innamori muori

con il brano Se t'innamori muori Rkomi con il brano Il ritmo delle cose

con il brano Il ritmo delle cose Modà con il brano Non ti dimentico

con il brano Non ti dimentico Rose Villain con il brano Fuorilegge

con il brano Fuorilegge Brunori Sas con il brano L'albero delle noci

con il brano L'albero delle noci Irama con il brano Lentamente

con il brano Lentamente Clara con il brano Febbre

con il brano Febbre Massimo Ranieri con il brano Tra le mani un cuore

con il brano Tra le mani un cuore Sarah Toscano con il brano Amarcord

con il brano Amarcord Fedez con il brano Battito

con il brano Battito Simone Cristicchi con il brano Quando sarai piccola

con il brano Quando sarai piccola Joan Thiele con il brano Eco

con il brano Eco The Kolors con il brano Tu con chi fai l'amore

con il brano Tu con chi fai l'amore Bresh con il brano La tana del granchio

con il brano La tana del granchio Marcella Bella con il brano Pelle diamante

con il brano Pelle diamante Tony Effe con il brano Damme 'na mano

con il brano Damme 'na mano Elodie con il brano Dimenticarsi alle 7

con il brano Dimenticarsi alle 7 Olly con il brano Balorda Nostalgia

con il brano Balorda Nostalgia Francesca Michielin con il brano Fango in paradiso

con il brano Fango in paradiso Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro

con il brano Volevo essere un duro Shablo feat Guè, Joshua e Tormento con il brano La mia parola

con il brano La mia parola Serena Brancale con il brano Anema e core

con il brano Anema e core Rocco Hunt con il brano Mille volte ancora

con il brano Mille volte ancora Giorgia con il brano La cura per me

Sono stati diffusi i duetti per la serata delle cover.

Sanremo 2025, le nuove proposte

Nella categoria delle "nuove proposte" troviamo invece:

Vale LP e Lil Jolie con il brano "Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore"

con il brano "Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore" Settembre con il brano "Vertebre"

con il brano Maria Tomba con il brano "Goodbye (Voglio Good Vibes)"

con il brano "Goodbye (Voglio Good Vibes)" Alex Wise con il brano "Rockstar"

Sanremo 2025, ospiti e co-conduttori

Ad Alessandro Cattelan è stata affidata la conduzione del DopoFestival mentre la coppia formata Bianca Guaccero e Gabriele Corsi presenterà le serate al PrimaFestival.

Per quanto riguarda i co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti, si attende il consueto annuncio del direttore artistico al TG1 ma le indiscrezioni non mancano. Sul palco dovrebbe salire la comica Katya Follesa ma si parla anche di Serena Rossi e Geppy Cucciari. Nelle ultime ore sono poi trapelati i nomi di Mahmood, accompagnato da Damiano David, e Annalisa. Stefano De Martino invece ha lasciato intendere che non parteciperà all'evento. Certa invece la presenza di Alessandro Cattelan al fianco di Carlo Conti per l'ultima serata.

Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Andrea Delogu e Giulia De Lellis (compagna di Tony Effe) ma si parla anche di Alessia Marcuzzi, Pilar Fogliati e Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le stelle recentemente ha dichiarato a Fanpage di non avere avuto contatti con Carlo Conti ma che non le dispiacerebbe affiancarlo sul palco dell'Ariston.

Carlo Conti il 15 gennaio 2025 ha infine annunciato la lista completa dei co-conduttori di Sanremo.

Per quanto riguarda invece gli ospiti, Carlo Conti dopo aver incassato il secco no di Jannick Sinner è riuscito ad aggiudicarsi Damiano David per la seconda serata del 12 febbraio e Jovanotti, che ha annunciato la partecipazione al festival tramite i suoi canali social. I Duran Duran saranno invece i super ospiti internazionali nella terza serata.

Sanremo 2025, il programma delle serate

Nella prima serata di martedì 11 febbraio ascolteremo tutte le 30 canzoni in gara. Nella seconda e terza serata (mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio), invece, si esibiranno solo 15 artisti più 2 nuove proposte. La quarta serata di venerdì 14 febbraio è dedicata alle cover e sul palco saliranno tutti gli artisti in gara insieme ai propri ospiti. Inoltre, verrà annunciato il vincitore delle nuove proposte.

Nella quinta e ultima serata, la finale, si esibiranno i 30 artisti in gara e verrà stilata la classifica delle prime 5 posizioni, che non saranno però comunicate in ordine di piazzamento. Dopo una nuova votazione verrà annunciato il vincitore di Sanremo 2025.

Sanremo 2025, il regolamento

Confermate le tre giurie, ma al Televoto e alla Giuria della Sala Stampa, TV e Web si aggiunge anche la Giuria delle Radio. Nella prima serata voterà solo la Giuria della Sala Stampa, TV e Web e saranno comunicate le prime 5 posizioni in classifica senza ordine di piazzamento.

Nella seconda e terza serata voteranno la Giuria delle Radio e il pubblico con il Televoto. In queste serate saranno comunicate le prime 5 posizioni in classifica senza ordine di piazzamento. Nella quarta serata delle cover voteranno tutte le giurie così suddivise:

34% dal Televoto

33% dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web

33% dalla Giuria delle Radio

Verrà poi proclamato il vincitore della serata.

Nella finale (quinta serata) voteranno tutte e 3 le giurie e verranno comunicate le prime 5 posizioni senza ordine di piazzamento. Ci sarà poi una nuova votazione da parte delle 3 giurie dei primi 5 brani in classifica per determinare il podio e la canzone vincitrice di Sanremo 2025. I voti si sommeranno a quelli delle precedenti votazioni.