Scanzi attacca Salvini per la foto con Putin ma taglia Conte e Di Maio. Bufera

Andrea Scanzi attacca Matteo Salvini e pubblica una foto del leader della Lega con Vladimir Putin. La stessa foto è tagliata e non mostra l'altra metà in cui vengono immortalati anche Giuseppe Conte e Luigi Di Maio

La decisione di Vladmir Putin di invadere l'Ucraina ha messo in imbarazzo molti leader europei che in passato si sono mostrati vicini al capo del Cremlino. In Italia il leader della Lega Matteo Salvini è stato fra i più decisi sostenitori all'avvicinamento politico e commerciale con Mosca. Non passa giorno in cui non spuntino sui social immagini che lo ritraggono insieme a Putin. Una in particolare, quando il presidente russo, nel luglio del 2019, ha visitato l'Italia. Il governo in carica era quello gialloverde presieduto da Giuseppe Conte e costituito dai due vicepremier Luigi Di Maio e, appunto, Matteo Salvini.

Nota la foto-opportunity tra i vertici del governo italiano e il leader russo in una delle stanze di Palazzo Chigi. Qualche giorno fa l'immagine è stata riproposta e rilanciata sui propri social dal giornalista Andrea Scanzi che però ha tagliato la parte destra che includeva Conte e Di Maio e ha lasciato solo Salvini e Putin con un commento lapidario: “poveraccio”. Molte le cirtiche piovute su Scanzi. Fra le tante quella del leader di Azione Carlo Calenda che ha scritto su Twitter: “Ma come si fa. Neanche alle elementari”.

Ma come si fa. Neanche alle elementari. https://t.co/MneCfWst0Q — Carlo Calenda (@CarloCalenda) March 5, 2022

Andrea Scanzi e la foto tagliata di Salvini, Putin, Conte e Di Maio tra critiche e puntualizzazioni

Interventi di biasima anche da parte degli utenti. Erminia Mazzoni scrive “Direi piuttosto che neanche in Russia manipolano così l’informazione”. Gaetano Zappulla ricorda che Scanzi “è quello de iil Covid è una influenzai. Per poi correre a vaccinarsi nel modo che tutti ormai sappiamo”. Francesco Rimini cinguetta brevemente: “Scanzi Imbarazzante”.

C’è anche chi prende le difese del giornalista come Celarious Demoni: “Non mi risulta che Conte e Di Maio abbiano fatto apprezzamenti di un certo tipo, la frase è di Salvini e ci finisce lui in prima pagina. Manco alle elementari ste cose, diglielo Carlé!”. Paolo Raggi commenta che “la scelta della foto può essere discutibile ma mettere sullo stesso piano aver incontrato Putin o averne tessuto le lodi definendolo il miglior politico d'Europa forse neanche alla scuola materna”, irridendo il leader di Azione.

Leggi anche: