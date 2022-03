Guerra Russia-Ucraina,congelati beni degli oligarchi in Italia per 143 milioni

Ecco tutti i beni congelati

Ammontano a circa 143 milioni di euro le risorse economiche sottoposte a 'congelamento' dalla Guardia di finanza perche' riconducibili a cittadini russi listati nei Regolamenti Ue.

Si tratta, in dettaglio, della villa secentesca di Oleg Savchenko, nota come "Villa Lazzareschi", in provincia di Lucca, del valore di circa 3 milioni di euro; di immobili situati nella provincia di Como, del valore di circa 8 milioni di euro, appartenenti a Vladimir Roudolfovitch Soloviev; dello yacht "Lena", localizzato nel porto di Sanremo, del valore di circa 50 milioni di euro, riconducibile a Gennady Nikolayevich Timchenko; dello yact "Lady M", di Alexey Alexandrovits Mordaschov, localizzato nel porto di Imperia, del valore di circa 65 milioni di euro; del compendio immobiliare di Golfo del Pevero, ad Arzachena (Sassari), del valore di circa 17 milioni di euro, di proprieta' di Alisher Usmanov.

I provvedimenti sono previsti dal decreto legislativo 109 del 2007, che introduceva "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE".

