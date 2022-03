Staff, maniacalità e full immersion: tutti i segreti del successo di Crozza

"Fratelli di Crozza", il dietro le quinte del programma satirico

È per molti uno dei programmi più attesi del venerdì sera. In onda sul Nove in prima serata e in diretta streaming su Discovery, "Fratelli di Crozza", prodotto dalla ITV Movie, è lo spettacolo imperdibile nel quale satira e politica vanno a braccetto. Protagonista è il poliedrico Maurizio Crozza, che con la sua pungente ironia mette in luce l'attualità del nostro Paese analizzandone e denunciandone ogni aspetto.

Quello che troviamo sul palco è un one man show che, dopo aver individuato le caratteristiche principali di ogni soggetto, le amplifica trasformando così il personaggio in caricatura e le situazioni in parodia, cogliendone l'anima e andando nel profondo. È un uomo che si rivolge al suo pubblico sempre in modo diretto, imitando e smascherando i volti dell'élite che prende di mira, garantendo loro un sonno tutt’altro che tranquillo.

Ma chi c'è dietro le quinte oltre a lui? Uno staff di circa cinquanta persone ed un’organizzazione maniacale. Ad affiancare Maurizio Crozza nella sua continua ricerca, gli autori che con estrema precisione creano monologhi, battute, testi musicali e spunti da valutare a conclusione di un lavoro impeccabile. Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giuliano, Claudio Fois, Gaspare Grammatico e il sempre presente al suo fianco, Andrea Zalone, fanno sì che tutto prenda forma settimana dopo settimana.

Ma come vengono create le puntate? Tre giorni di full immersion tra i vari siti on-line e sulla carta stampata, con una redazione sempre pronta a dare manforte. In un grande ufficio si ascoltano i pensieri e le idee di Maurizio e una volta individuata la chiave comica si scrivono non uno, ma tanti testi. Inizia così una produzione copiosa fatta di ragionamenti e di freddure che vengono affinate, scremate e modificate dallo stesso Crozza al fine di garantire un prodotto efficace e che faccia soprattutto ridere e riflettere.

Un'attività intensa e puntigliosa con una scaletta che viene abbozzata il lunedì, ma che molto spesso viene stravolta il giorno stesso della diretta se i contenuti meritano di subire dei cambiamenti. Il mestiere autorale deve pertanto seguire costantemente il flusso di ciò che accade, annullando ed aggiornando continuamente quello che è stato realizzato. Da mercoledì in poi iniziano le prove in teatro con gli autori, il regista Massimo Fusi, il Direttore della fotografia Daniele Savi, con le musiche del maestro Silvano Belfiore ed infine con gli attori.

Prove infinite che si protraggono fino a tarda sera, dove a volte Maurizio scherza ed altre volte resta in assoluto silenzio, magari un po’ stanco, ma sempre con un'energia incredibile. E se qualcosa non lo convince? Si elimina, si ricrea, si rimodella e si ricompone finché non è lui stesso a divertirsi. È un perfezionista, nulla deve essere scontato o banale né tantomeno lasciato al caso, nemmeno il cerotto del suo microfono scrupolosamente orizzontale sulla guancia e perfettamente verticale sulla nuca.

Arriva poi il giorno della diretta dove tutto viene ripetuto meticolosamente fino allo sfinimento poco prima della messa in onda. La squadra di "Fratelli di Crozza", è il motore che porta, di puntata in puntata, a un sempre più grande successo e come si dice in questi casi "squadra che vince non si cambia".

