TalkTv, Murdoch lancia un nuovo canale: esordio col botto, intervista a Trump

TalkTv, Murdoch lancia un nuovo canale e inaugura la rete con un'intervista a Donald Trump

Il nuovo canale "TalkTV" del magnate dei media Rupert Murdoch sarà lanciato in Gran Bretagna, entrando nel mercato delle notizie sfruttando la familiarità del suo intervistatore di punta, Piers Morgan, con l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Polemiche su domande e risposte trapelate prima della messa in onda.

Tra i temi trattati con l'ex presidente Usa sembrerebbero esserci anche Harry e Meghan, che Trump avrebbe definito "a rischio separazione". TalkTV andrà in onda come emittente televisiva in Gran Bretagna e sulle piattaforme di streaming, oltre a YouTube. Lo show di Morgan sarà trasmesso anche su FoxNation negli Stati Uniti e Sky News Australia, entrambe parte dell'impero mediatico globale di Murdoch.