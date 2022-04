Ascolti TV ieri 24 aprile 2022: testa a testa tra la Montalcini e Fabio Fazio

Ascolti TV ieri 24 aprile 2022: Che Tempo che Fa è il primo talk, seguono Non è l'Arena e Zona Bianca

Rai1 si conferma la rete regina della domenica negli ascolti TV con la replica di Rita Levi-Montalcini, che ha appassionato 2.144.000 spettatori pari al 10.91% di share. Che Tempo che Fa su Rai3 si piazza al secondo posto negli ascolti TV ieri 24 aprile 2022 con 2.213.000 spettatori pari ad uno share del 10.38%. Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha invece interessato 1.508.000 spettatori con l’8.72% di share. Sul gradino più basso del podio c'è Gli Eredi della Terra su Canale 5, che ha incollato al video 1.501.000 spettatori pari all’8.63% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 24 aprile 2022 per le altre reti: The Rookie su Rai2 con 684.000 spettatori (3.28%), Così è la Vita su Italia 1 con 1.345.000 spettatori (6.71%), Zona Bianca su Rete4 con 673.000 spettatori (4.20%), Non è l’Arena su La7 con 762.000 spettatori (4,72%), il Gran Premio del Portogallo di MotoGp su TV8 con 640.000 spettatori (3%) e Apocalypse La Seconda Guerra Mondiale – Hilter attacca l’Europa sul Nove con 278.200 spettatori (1,31%).

Ascolti TV ieri 24 aprile 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma prima anche negli ascolti TV ieri 24 aprile 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, seguito da 4.347.000 spettatori per il 20,52% di share. Seguono Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.483.000 spettatori (11.81%), NCIS su Italia 1 con 1.123.000 spettatori (5.46%), Controcorrente su Rete 4 con 847.000 spettatori nella prima parte (4.18%) e 942.000 (4.42%) nella seconda, la presentazione di Che Tempo che Fa con 1.348.000 spettatori (6.94%) e In Onda su La7 con 798.000 spettatori (3,82%).

