Tg1, la festa del direttore meloniano Chiocci. C'è anche Conte, ma manca il Pd

Tg1, le grande festa di Chiocci: nessuno dei dem si presenta. Il caso

Anche la festa per i 60 anni del direttore del Tg1 e meloniano Marco Chiocci diventa l'occasione per uno scontro politico. All'evento da 400 persone organizzato da Chiocci erano presenti quasi tutti, tranne il Pd. I rappresentanti dei dem erano stati inviati - riporta Libero - ma si sono ritirati all'ultimo con grande imbarazzo. Il partito, infatti, gli aveva ordinato solo poche ore prima di attaccare Chiocci, e a quel punto non se la sono sentita di andare alla sua festa. hanno preferito declinare dignitosamente. Chi invece ha partecipato al party è stato Giuseppe Conte. E mentre all'esterno sono servite carni alla brace e golosa porchetta, si riconoscono Salvo Sottile, Massimo Giletti, Roberto D'Agostino, Matteo Salvini con Francesca Verdini, e appunto il leader del M5s con la compagna Olivia Paladino. Il leader della Lega e l'ex premier si sarebbero anche scambiati un affettuoso abbraccio.

C'erano anche - riporta Il Messaggero - Francesco Rutelli, Mara Carfagna, Maurizio Gasparri e Maurizio Lupi. Nessuno ha voluto mancare l'appuntamento. Si riconosce il presidente del Maxxi Alessandro Giuli. È un viavai glam che non si arresta davvero. E a mezzanotte va in scena il taglio della torta, spicca la scritta Tg1 e c'è anche il papà del festeggiato, il grande inviato Francobaldo Chiocci. Accanto ai dolci ecco la mitica aquila laziale, quasi a proteggere il particolare momento in cui improvvisamente brillano candele fiammanti sotto il cielo stellato della notte romana. Applausi. Poi si balla fino a tardi sulle originali selezioni di un dj set. Unici assenti quelli del Pd.