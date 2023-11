Toyota top spender nelle pubblicità digitali in Italia. Flop dell'elettrico

Pubblicità digitale sull'automotive, Toyota prima della classe in Italia. Hyundai prima in Europa

Toyota domina la classifica dei brand che investono di più nella pubblicità digitale del settore auto in Italia. A seguire c’è la francese Renault. Chiude il podio, come rivela Primaonline, Sukuki. Seguono, infine, le tedesche Bmw e Mercedes-Benz.

Per quel che riguarda, invece, i formati utilizzati per l’advertising digitale, secondo i dati raccolti da adjinn, multinazionale indipendente di digital advertising measurement e benchmarking data, sono display e native adv le prime scelte degli investitori. In Italia, infatti, corrispondono rispettivamente al 41% e 42%, anche se il video digitale si sta ritagliando un proprio campo di utilizzo, assommando una quota del 17% nel 2023, peraltro a discapito del native advertising.

Diverso invece il discorso per gli investimenti che riguardano l’Ue. Al primo posto, infatti, troviamo Hyundai, seguita da Audi e, al terzo posto, da Toyota. Al quarto e quinto posto si piazzano, invece, Ford e Nissan. Tornando ai formati utilizzati, gli investimenti in Europa vedono al 51% i display e al 36% il native adv.

Come scrive Primaonline, anche la qualità sembra essere migliorata, a testimoniarlo è l’incremento del placement in primo scroll che raggiunge il 45% in Europa (era il 38% nel 2020) e il 40% in Italia che era sceso al 24% nell’immediato post pandemia.

L'elettrico, invece, non gode della stessa popolarità in termini di pubblicità digitale. Sia in Italia che in Europa, infatti, è intorno al 4%, quota che ricalca i valori delle immatricolazioni delle auto elettriche nel nostro Paese.