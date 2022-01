Vaccini, stoccata di Minzolini alla Verità: "Rischiano di uccidere i lettori"

Il Giornale contro la Verità, stoccata di Minzolini sul sorpasso di Belpietro: "Noi teniamo ai nostri lettori, loro rischiano di mandarne qualcuno al creatore"

Nuovo match nella sfida tra Il Giornale e La Verità. La nuova mossa arriva dal quotidiano di Minzolini, che accusa i rivali di rischiare di uccidere i propri lettori facendo un'informazione non del tutto corretta in tema di Covid e vaccini (puoi recupare qui i precedenti di questo scontro). Uno spillo che colpisce in affondo come una lama già dal titolo: "False Verità".

"La Verità, in spregio al suo nome, da qualche giorno continua a estrarre numeri dal cilindro per giustificare un ipotetico sorpasso di copie sul nostro qutodiano. La matematica non è un'opinione ma i numeri evidentemente si possono interpretare. Noi teniamo ai nostri lettori e forniamo loro un'informazione corretta sul Covid e sui vaccini. Magari loro hanno anche guadagnato qualche lettore (meno di quello che dicono) ma rischiano di averne spedito qualcuno al creatore."

La stessa accusa era stata mossa in tv da Licia Ronzulli a Francesco Borgonovo, vicedirettore della Verità (ne avemo parlato qui: "Borgonovo, ti pagano per dire bugie sui vaccini"). Insomma, tutta Mediaset-Fininvest scende in cambo in questa battaglia senza esclusione di colpi. Ma l'accusa di "spedire i lettori al creatore" suona abbastanza grave. Come risponderà Belpietro? Continuate a seguirci per non perdere le prossime puntate.

