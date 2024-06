Vasco Rossi cala il poker a Bari (dopo San Siro). E le nuove date annunciate..

Vasco Rossi cala il poker a Bari (dopo San Siro): sold out le date pugliesi

Dopo la doppia anteprima di Bibione e i sette sold out di San Siro (che hanno raccolto 400mila spettatori) la grande carovana del Rock del Komandante Vasco Rossi arriva a Bari allo Stadio San Nicola per gli ultimi quattro show, tutti sold out (con 200 mila spettatori), dell'estate 2024 (e in autunno potrebbe sbarcare in prime time su Canale 5). Si parte martedì 25 giugno e si replica il 26 e poi ancora il 29 e 30 giugno. A distanza di due anni Vasco torna al San Nicola che frequenta dal 1993: con le imminenti quattro date del 2024, diventeranno in tutto 13 i concerti in uno dei più grandi stadi italiani: nel 1993, 1996, 1999, 2007, 2015 doppia data, 2018 doppia data, 2022, 2024 poker di quattro date.

Alla Puglia, di cui è ambasciatore culturale grazie a Niki Vendola, è molto affezionato, ci va da più da più di 25 anni nel suo rifugio segreto, a Castellaneta (di cui è anche cittadino onorario) che tanto ama e dove, durante le prove per il tour, si rigenera correndo in pineta, o sulla spiaggia infinita. Dalla collaborazione tra il Comune di Zocca e Vasco Rossi nasce il Festival 'Zocca paese della musica', concorso per i giovani artisti che si esibiranno sul palco di 'Vasco Live 2024'. Esibizioni e finali presso il teatro comunale di Zocca che da ora in avanti si chiamerà 'Teatro Il Blasco'. Iscritti 500, con l’augurio che da Zocca possano partire le prossime rock - star. I finalisti si esibiranno sul palco di Vasco a Milano e Bari.

A Vasco sono stati consegnati i seguenti riconoscimenti: Coniata Moneta d’argento Albachiara, Medaglia d’argento speciale 'VASCO 7 SANSIRO, 'XV Premio Il Vittoriale', (la consegna il 17 aprile scorso presso la Casa museo degli italiani con il presidente Giordano Bruno Guerri), La pergamena di Milano, (il sindaco Giuseppe Sala ha consegnato il premio il 5 giugno), Statuetta della Regione Lombardia, (consegnata dal presidente Fontana il 7 giugno.

I concerti di San Siro hanno portato Vasco nella 'TOP 20' degli artisti più ascoltati su Spotify Italia. Per tutto il periodo delle date milanesi il Komandante si è posizionato tra la posizione 18 e la 20, nell’ultimo mese ha fatto quasi 32milioni di ascolti con medie che stanno sempre oltre il milione di streaming al giorno (con picchi intorno 1,3 Milioni). "Lo spettacolo che non avrà mai fine", infatti si metterà poi in moto per la prossima stagione pronto a tornare nell'estate del 2025 con un grande tour che toccherà le principali città italiane da nord a sud della penisola.

Vasco Rossi tour 2025, 12 concerti. Le date

I 12 appuntamenti, dove ''ci troveremo come le star'' a giugno dell’anno prossimo saranno: 31 Maggio e 01 Giugno - Torino - Stadio Olimpico, 05 e 06 Giugno - Firenze - Visarno Arena, 11 e 12 Giugno - Bologna - Stadio Dall’Ara, 16 e 17 Giugno - Napoli - Stadio Diego Armando Maradona, 21 e 22 Giugno - Messina - Stadio San Filippo, 27 e 28 Giugno - Roma - Stadio Olimpico.

I biglietti per 'Vasco live 2025' saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12 di lunedì 8 luglio fino alle ore 11 di venerdì 12 luglio su vascolive.vivaticket.it. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 12 di venerdì 12 luglio.