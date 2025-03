La classifica X delle settimana scorsa: tematiche più seguite e protagonisti

Ventotene, Benigni e Mario Draghi: i temi della settimana più virali su X (ex Twitter)

X, conosciuto come Twitter prima dell'acquisizione da parte di Elon Musk, rimane ancora oggi uno specchio importante sugli argomenti e i temi più interessanti per gli italiani. Analizzando le ricerche e gli hashtag della piattaforma, infatti, si può avere uno spaccato preciso su quali siano i personaggi e i fatti della giornata.

La scorsa settimana su X si è parlato soprattutto di Europa dopo che la premier Giorgia Meloni nel suo discorso alla Camera di mercoledì ha citato il manifesto di Ventotene. Il documento firmato da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante il periodo di confino sull'omonima isola nel mar Tirreno è considerato uno dei testi fondanti dell'Unione Europea. Ovviamente tra gli personaggi più citati sulla piattaforma non poteva mancare Roberto Benigni, che nel suo speciale Il Sogno in diretta su Rai1 ha affrontato a sua volta il tema dell'Europa.

In classifica troviamo al terzo posto Mario Draghi. Anche l'ex ex premier ed ex presidente della Bce si era posto come difensore dell'Ue e del piano di riarmo nell'ottica di difesa contro la Russia di Putin.

Ecco quindi la classifica dei trend su X della scorsa settimana: