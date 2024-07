Zona Bianca, ospiti stasera: Cecchettin-Matteuzzi, foto e messaggi inediti

Zona Bianca ospiti stasera: spazio sui casi Cecchettin e Matteuzzi. Focus sulla veggente Gisella Cardia e la vicenda di Monsignor Carlo Viganò

Oggi mercoledì 3 luglio andrà in onda in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con Zona Bianca, il talk di politica, attualità e costume condotto da Giuseppe Brindisi. In apertura due dei casi che più hanno scosso l’opinione pubblica: da Giulia Cecchettin ad Alessandra Matteuzzi, emergono foto e messaggi inediti che raccontano storie di un’ossessione che va oltre la gelosia.

Inoltre, focus sulla stretta del Vaticano circa le presunte apparizioni della veggente Gisella Cardia e sulla vicenda di Monsignor Carlo Viganò, finito sotto processo dopo l’accusa di scisma.