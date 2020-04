Cibo in frigo-Coronavirus, Pregliasco: "Resiste poco ma ci sono delle regole"

Cibo in frigo e Coronavirus: il covid-19 non resiste molto alle basse temperature ma ci sono degli accorgimenti da prendere per evitare il contagio - Salute e benessere

E' ormai risaputo che il Coronavirus sopravvive sulle superficie anche per alcune ore. Alcuni materiali sono più adatti alla sopravvivenza del covid-19 di altri. Proprio per questo motivo i medici consigliano di lavarsi spesso le mani e di non toccarsi occhi, bocca e naso. Detto questo milioni di italiani ogni giorno sono costretti a fare la spesa al supermercato, uno dei luoghi potenzialmente più a rischio (ecco le regole da seguire per evitare il contagio).

La possibilità di portarsi a casa un alimento contaminato non è da scartare a priori (ecco come comportarsi a casa e quali alimenti sono consigliati in quarantena) ma secondo quanto afferma Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Ircss Galeazzi di Milano e virologo dell'Università Statale, non c'è da preoccuparsi se si rispettano alcune regole.

Cibo in frigo - Coronavirus: "Non è più rischioso di altre situazioni. Le regole sono le stesse" - Salute e benessere

Uno studio del 2010 dell'American Society of Microbiology sulla Sars, parente dell'attuale Coronavirus covid-19, confermava che il patogeno soppravviveva a bassa umidità e con temperature inferiori ai 4 gradi centigradi. Acquistare degli alimenti al supermercato e riporli in dispensa o frigorifero è rischioso? "Direi di no. Non ci sono rischi maggiori rispetto ad altre situazioni. La regola resta sempre la stessa: lavarsi le mani e non portarle mai alla bocca. - afferma Pregliasco in una intervista a Leggo - Semplicemente direi di dare importanza all'igiene, come sempre, e di seguire le regole del buon senso perché altrimenti, a dover disinfettare le buste della spesa, non si vive più".

Coronavirus, come disinfettare: "Basta una pulizia accurata della cucina" - Salute e benessere

Il Coronavirus, continua l'esperto, "può anche sopravvivere, nelle 4 ore, ma perde velocemente la sua carica vitale". Per questo è opportuno lavare normalmente le buste sigillate per alimenti e la frutta o verdura fresca (anche con il bicarbonato se si vuole). Se si intende riporre i prodotti in frigoriferio è importante sottolineare che "il freddo blocca la replicazione del virus che poi, a un certo punto, si distrugge". In forno invece, il caldo ha lo stesso effetto sul Coronavirus ma "bastano 60 gradi per farlo morire".​​ Bisogna quindi disinfettare tutta la cucina? "No, la pulizia deve essere fatta a dovere, con attenzione. Ma non possiamo disinfettare tutto", conclude Pregliasco..