Colesterolo alto e mani gonfie: tutti gli altri indizi a cui fare attenzione

Colesterolo alto e mani gonfie: sono numerosi i sintomi che ci permettono di verificare se esiste un problema con i livelli di grassi nel sangue

Il colesterolo alto è un problema purtroppo molto comune tra gli italiani. Si stima che quasi il 40% della popolazione ne soffra. Nello specifico il problema nasce quando i livelli di colesterolo LDL, chiamato anche "cattivo", diventano tali che si accumula nella arterie aumentando il rischio di formazione di placche aterosclerotiche che riducono la capacità di trasporto del sangue da parte del sistema cardiocircolatorio. Ciò è tra le prime cause di malattie gravi come infarto e ictus. Il colesterolo alto si combatte soprattutto con l'alimentazione e l'esercizio fisico moderato ma costante. Eliminare gli alimenti troppo ricchi di zucchero, si nasconde in prodotti anche insospettabili, è tra le prime cose da fare. Alcuni rimedi naturali sono invece perfetti per una dieta contro il colesterolo alto. Ci sono comunque diversi indizi che ci permettono di verificare se effettivamente c'è un problema di eccesso di grassi nel sangue. Non a caso è stato provato il rapporto tra colesterolo alto e mani gonfie.

Colesterolo alto e mani gonfie, tutti gli altri sintomi a cui fare attenzione

Il colesterolo alto non si presenta con sempre con sintomi precisi e quindi tante persone non sanno di soffrirne. Alcuni segnali del corpo però ci permettono di farci un'idea se effettivamente sia un problema che ci riguarda. Oltre a colesterolo alto e mani gonfie sono altri gli indizi a cui fare attenzione:

Piedi gonfi o intorpiditi

Pesantezza di stomaco ricorrente

Alitosi

Mal di tesa da tensione e vertigini costanti

Costipazione e stitichezza

Problemi alla vista e in particolare visione offuscata e protuberanza gialla negli occhi

Spossatezza, debolezza, affaticamento e desiderio di dormire costanti

Dolore al petto

Intolleranze alimentari

Orticaria e prurito alla pelle

Questi segnali possono essere rincodotti al colesterolo alto ma anche a tante altre patologie. Il consiglio quindi è quello di rivolgersi al proprio medico per una diagnosi più precisa.

