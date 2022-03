Colon irritabile, cosa mangiare? Ecco gli alimenti da evitare assolutamente

Colon irritabile, cosa mangiare? Alcuni cibi sono da eliminare quando si soffre di questo disturbo oggi molto comune

Il colon irritabile è un disturbo che interessa la parte bassa dell'intestino e può essere anche molto invalidante. Tale fastidio di natura infiammatoria ha anche una natura psicologica o comunque può essere ulteriormente aggravato dallo stress e ansia. Con un po' di attenzione alla dieta si può ridurne i sintomi. Alcuni alimenti infatti non sono per nulla indicati per chi soffre di colon irritabile. Prima di modificare il proprio regime alimentare però è sempre consigliabile prima rivolgersi a un medico, nutrizionista o dietologo per avere consigli e indicazioni su come comportarsi a tavola

Colon irritabile, cosa mangiare: gli alimenti da evitare

Chi soffre di colon irritabile dovrebbe innanzitutto evitare tutto ciò che è troppo saporito o piccante, in quanto potrebbe ulteriormente aggravvare la sensazione di bruciore. Altri alimenti che andrebbero ridotti se non addirittura eliminati dalla dieta sono i latticini come formaggi, soprattutto se ricchi di grassi. Anche i dolci sono un prodotto che può aggravare i sintomi del colon irritabile. Da cancellare dalla tavola sono quindi alimenti come cioccolato, caramelle, dolcificanti e simili. Da limitare anche il consumo di caffeina e teina, che irritano l'intestino.

Quando il colon irritabile si fa sentire ci sono alcune abitudini da seguire per stare meglio. Quando si pesentano i sintomi si consiglia quindi di mangiare molto in bianco, senza condimenti che aumentano il bruciore, e bere molta acqua. Anche concentrarsi sulla respirazione può aiutare in questo senso.

