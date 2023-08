Come dimagrire dopo le vacanze: 7 consigli utili per tornare in forma

Come dimagrire dopo le vacanze: alcuni consigli utili per tornare in forma e riprendere il proprio peso forma ideale

Le vacanze permettono di riprendere le energie perse durante l'anno e liberare la mente e lo spirito dalle piccole e grandi preoccupazioni quotidiane. Putroppo divertimento, abbuffate e notte insonni hanno anche un risvolto negativo per l'organismo.

Al ritorno dalle vancanze in molti si ritrovano con la carnagione spenta, capelli piatti, pancia e faccia gonfia e in alcuni casi anche piccoli segni di depressione dovuti al ritorno e a un regime alimentare sregolato.

Questi sono tutti segnali che è arrivato il momento di riprendere a seguire uno stile di vita sano. Si parte ovviamente dalle abitudini alimentari, in modo da dare tempo al corpo di riprendersi da tutte le bevande e prelibatezze di cui ci si è abbuffati in estate. In ogni caso questo non significa adottare uno stile di vita monacale ma anzi non ci sono troppo rinunce da sopportare. Ecco quindi alcuni consigli su come dimagrire dopo le vacanze in modo rapido ed efficace.