Coronavirus, regola droplet: la distanza di sicurezza per evitare il contagio

Coronavirus, regola droplet: le gocce di saliva nebulizzata sono vettore di contagio per il covid-19. Ecco la distanza di sicurezza per ridurre il rischio

Mentre l'Italia si divide sui provvedimenti per limitare il contagio da Coronavirus (qui gli ultimi aggiornamenti sui nuovi casi in tempo reale), gli esperti di tutto il mondo spingono affinché la popolazione segua regole ben precise per evitare che il covid-19 si espanda ulteriormente. Tra queste c'è la cosiddetta "regola droplet" che si riferisce alla modalità di contagio tramite saliva nebulizzata. Il Coronavirus si tramette infatti anche attraverso il contatto ravvicinato con una persona infetta tramite un colpo di tosse o uno starnuto. I medici hanno quindi studiato una distanza di sicurezza per ridurre il rischio.

Coronavirus, regola droplet: a quale distanza stare per ridurre il rischio

Per evitare il contagio da Coronavirus tramite droplet non è stata stabilita una distanza di sicurezza che garantisca di ridurre il rischio a zero ma convenzionalmente il consiglio è quello di restare ad almeno un metro dalle altre persone, anche se studi recenti affermano che il contagio possa avvenire anche a distanze inferiori o superiori.

Coronavirus, regola droplet: i fattori che influenzano la distanza di sicurezza

Il rischio di contagio da Coronavirus tramite droplet dipende da vari fattori ed è per questo complicato stabilire una distanza di sicurezza certa. Tra i fattori che influenzano una maggiore possibilità di trasmissione figurano: la densità delle gocce di saliva nebulizzata, la velocità di esplusione delle stesse e l'umidità ambientale.

Coronavirus, come prevenire: le regole per un'igiene corretta

Il droplet non è in realtà la forma di trasmissione principale del Coronavirus e che è più facile restare contagiati per via area o altre modalità. Lo smarthpone non rientra invece in questa lista. Proprio per questo l'igiene è fondamentale per la prevenzione. Lavarsi le mani correttamente (ecco come fare) è la prima regola. L'Oms ha diffuso anche alcune istruzioni su come realizzare un disinfettante fai da te anche se alcuni medici consigliano di preferire prodotti industriali con certificato di sicurezza. Le mascherine servono solo in determinate situazioni (ecco quali). Nel frattempo, dagli USA arrivano buone notizie in merito ad un possibile vaccino.