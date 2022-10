Dieta del minestrone: che cos'è e come funziona

Che cos'è e come funziona esattamente la dieta del minestrone? Scopri tutti i dettagli nel nostro approfondimento

La dieta del minestrone come si può facilmente intuire è un regime alimentare che si base quasi totalmente su questo piatto a base di verdure. Nata negli Stati Uniti da un cardiologo dell'ospedale Sacred Memorial di Saint Louis, è fortemente ipocalorica ma al contrario della dieta Sirt e altre come quella paleolitica o chetogenica non è bilanciata dal punto di vista nutrizionale. I suoi effetti non sono duraturi e non portano a una reale perdita di grasso quanto di liquidi e muscoli.

Dieta del minestrone quanti kg si perdono

La dieta del minestrone in circa 14 giorni permette di perdere 7-8 Kg ma come detto in precedenza i suoi effetti non si mantengono nel tempo. Anzi, una volta conclusa, è molto probabile riprendere velocemente il peso perduto e non così raramente anche vedere salire il numero sulla bilancia. Data la sua natura fortemente ipocalorica e povera di tutti i nutrienti necessari, oltre che difficile da seguire dato che è poco saziante e monotematica a livello di alimenti assunti, si può seguire per un più di 2 settimane.

Dieta del minestrone schema settimanale

La dieta del ministrone prevede i primi quattro giorni con consumo di minestrone di verdura, tè e succhi di frutta non zuccherati. Successivamente si può abbinare al ministrone anche latte e yogurt scremato. Solo nel quinto giorno si puà consumare carne di manzo. Dopo una settimana la dieta del minestrone prevede anche la possibilità di aggiungere riso integrale al passato di verdure. Tutti i giorni si consiglia di bere almeno 1,5-2 litri d'acqua.

Un possibile dieta del minestrone schema settimanale, che si può replicare anche nella seconda, è il seguente:

Primo giorno

Colazione: caffè o tè, mele e pere (altra frutta ad eccezione di uva e banane)

Spuntino: succo di frutta non zuccherato

Pranzo: minestrone, mele

Merenda: succo di frutta non zuccherato

Cena: minestrone, pere

Secondo giorno

Colazione: caffè

Spuntino: tè

Pranzo: minestrone, bietole e cicoria o indivia e broccoletti cotti oppure radicchio verde

Merenda: tè o caffè

Cena: minestrone, 200 g di patate lesse con 10 g di burro (o 350 g di funghi cucinati con 2 cucchiaini di olio extravergine di oliva)

Terzo giorno

Colazione: tè o caffè, pere e ananas (altra frutta ad eccezione di uva e banane)

Spuntino: succo di frutta senza zucchero

Pranzo: minestrone, carote e carciofi crudi o cotti

Merenda: succo di frutta senza zucchero

Cena: minestrone, peperoni, melanzane e zucchine alla griglia

Quarto giorno

Colazione: cappuccino con 200 ml di latte scremato, banane

Spuntino: tè o caffè

Pranzo: 200 g di yogurt magro (o 150 g di ricotta o 120 g di mozzarella, gorgonzola e caciotta), una banana

Merenda: tè

Cena: minestrone, un frappé con 200 ml di latte e una banana

Quinto giorno

Colazione: caffè

Spuntino: tè

Pranzo: 300 g di pesce al vapore (merluzzo, sogliola, nasello o 300 g di calamari, seppie alla griglia), pomodori

Merenda: tè

Cena: minestrone; 200 g di pesce alla griglia (orata, spigola, rombo o 150 g di tonno al naturale o 100 g di salmone affumicato)

Sesto giorno

Colazione: caffè

Spuntino: tè

Pranzo: una o 2 bistecche di vitellone o manzo alla griglia, zucchine e finocchi al vapore

Merenda: tè

Cena: minestrone, 300-400 g di pollo arrosto senza pelle (o 250 di tacchino arrosto)

Settimo giorno