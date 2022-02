Dimagrire velocemente: 5 abitudini da assimilare più efficaci della dieta

Dimagrire velocemente: per chi conduce una vita sedentaria cambiare qualche piccola abutidine può aiutare a perdere peso

Il problema della vita sedentaria è che diventa facilissimo mettere qualche chilo di troppo anche se non si è particolarmente golosi. Oggi sempre meno persone hanno il tempo per praticare sport o per preparare un pasto che segua i dettami di una dieta equilibrata. In tanti scelgono quindi di seguire un regime alimentare ferreo e che prevede di rinunciare a molti di quei cibi che tanto amiamo solo per l'obiettivo della linea. Una dieta a calorie zero o squilibrata verso alcuni alimenti può portare benefici in termini di perdita di peso nel breve periodo ma alla lunga può non migliorare l'approccio della bilancia e in alcuni casi gravi anche a portare a problemi di salute. Per dimagrire velocemente non serve una dieta troppo rigorosa per chi ha una vita sedentaria. Basta cambiare qualche piccola abitudine.

Dimagrire velocemente: 5 abitudini da seguire per chi ha una vita sedentaria

La prima cosa da fare ogni giorno è quello di consumare tre pasti e un paio di spuntini composti da frutta e yogurt per spezzare la fame. Colazione, pranzo e cena devono seguire i dettami della dieta mediterranea, tra le più ricche e diversificate sul pianeta. Variare spesso le pietanze è la cosa più utile da fare così come eliminare cibi troppo grassi e dolci spazzatura. Prodotti come pasta integrale, verdura, legumi e frutta sono consigliati a pranzo mentre a cena è meglio assumere proteine come uova, pesce e carne ma senza esagerare. Un eccesso di di quest'ultimo alimento può anche aumentare il rischio di cancro. Una tisana rilassante dopo cena può favorire il sonno. Saltare i pasti è invece un errore perché rallenta il metabolismo.

E' inoltre importante bere almeno due litri d'acqua al giorno e fare almeno un minimo di attività fisica leggera e veloce. Parliamo di una breve passeggiata quotidiana o un piccolo esercizio casalingo utilizzando strumenti come la palla da ginnastica o il tappeto elastico.

