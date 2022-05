Fondazione Theodora, i Dottor Sogni tornano al Regina Margherita di Torino

Fondazione Theodora dona sorrisi, sogni e ascolto per circa 1.900 bambini ogni anno

Gioco, ascolto, evasione per i bambini ricoverati nei reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica, Chirurgia Alta Intensità (Neurochirurgia, otorino e maxillofacciale chirurgia plastica) e Sala gessi. Fondazione Theodora dal 1995 opera in Italia con le speciali visite dei Dottor Sogni, artisti professionisti, assunti e specificamente formati dalla Fondazione per operare in reparti pediatrici di alta complessità in sinergia con il personale ospedaliero, nell’ambito di un processo di cura integrato del piccolo paziente.

I Dottor Sogni sono presenti al Regina Margherita dal 2001, ma avevano dovuto interrompere le visite nel 2020 a causa della pandemia. Ciò nonostante, i Dottor Sogni e Theodora hanno continuato a essere al fianco dei bambini e delle loro famiglie attraverso le visite virtuali, le favole al telefono, i giochi tramite collegamento video.

“Dal 2001 ogni anno siamo a fianco di 1870 piccoli pazienti dell’ospedale Regina Margherita. Con la pandemia le visite in presenza sono state sospese. Ritornare è per tutti noi una grande gioia. Portiamo in corsia la consapevolezza, la creatività e quanto abbiamo imparato anche nel corso degli ultimi due anni, che fa del nostro modello di cura un punto di riferimento nel settore” commenta Emanuela Basso Petrino, Consigliere Delegato di Fondazione Theodora.

"Oggi siamo tornati dopo più di due anni nei reparti del Regina Margherita di Torino. Grandi ringraziamenti e sorrisi con abbracci virtuali da parte di tutto il personale dei vari reparti, con qualche lacrima e tanti sospiri di gioia per il nostro rientro. Anche per noi, momenti di commozione e gioia, compensati e rinnovati dall’incontro con i bambini ricoverati" aggiunge il Dottor Soap Opera.

Chi è Fondazione Theodora

La missione di Fondazione Theodora è portare momenti di gioco ascolto ed evasione ai bambini con le speciali visite dei Dottor Sogni, artisti professionisti, assunti e specificamente formati dalla Fondazione per operare in reparti ospedalieri pediatrici di alta complessità in sinergia con il personale ospedaliero, nell’ambito di un processo di cura integrato del piccolo paziente.

In Italia, Fondazione Theodora inizia la sua attività nel 1995: oggi è presente in 45 reparti pediatrici di 17 ospedali in 11 città italiane con 29 Dottor Sogni e ogni anno porta il sorriso a oltre 35.000 bambini. Theodora cura la selezione dei Dottor Sogni, finanzia la loro formazione iniziale, i seminari di aggiornamento, il costante counceling psicologico, ne organizza l’attività, assicurando l’alto livello qualitativo delle visite. L’attività dei Dottor Sogni è completamente gratuita per le strutture ospedaliere e, naturalmente, per le famiglie dei piccoli pazienti.

Chi sono i Dottor Sogni

Sono artisti professionisti (attori di teatro, teatro di strada, mimi) assunti e specificatamente formati dalla Fondazione per lavorare in ambito ospedaliero pediatrico. I Dottor Sogni lavorano sulle emozioni e si prendono cura della parte sana del bambino attraverso quattro differenti programmi di visita come la visita individuale in reparto: il Dottor Sogni visita ogni bambino mirando a creare con il piccolo paziente un rapporto di fiducia, basato sull’accoglimento delle emozioni.

O ancora l'accompagnamento chirurgico: il Dottor Sogni accompagna il bambino che sta per affrontare un intervento chirurgico e la sua famiglia dal momento dell’attesa prima dell’intervento fino al risveglio con l’obiettivo di distendere le ansie e abbassare il livello di stress “pre e post traumatico” del paziente e dei genitori.

Terzo punto il "Hospice Pediatrico": la visita del Dottor Sogni rientra nel percorso di cure palliative dedicate ai piccoli pazienti cronici e inguaribili. Il Dottor Sogni accompagna e sostiene i bambini e i loro familiari per migliorare la loro qualità della vita.

Altro servizio fondamentale è l'"Ostetricia e patologia neonatale": l’intervento del Dottor Sogni consiste nell’offrire un sostegno concreto alla partoriente, al neonato e all’intero nucleo familiare favorendo la relazione affettiva tra la mamma e il neonato in situazioni di patologia neonatale e non solo.

I Dottor Sogni sono dipendenti retribuiti della Fondazione che assicura il rispetto delle regole di orari, igiene, privacy e di ogni altra procedura richiesta dal singolo reparto. Per garantire l'alta qualità delle visite, ogni Dottor Sogni riceve una formazione iniziale rigorosa e articolata, nonché una formazione continua, cui si aggiunge una supervisione psicologica periodica condotta da un terapeuta esperto nella gestione di operatori socio-sanitari e prevenzione del bourn out.

