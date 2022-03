Putin è malato? "Non è pazzo ma...", il parere dello psichiatra

Putin è malato? Un esperto ritiene che il presidente russo non sia pazzo e che questo tipo narrazione non faccia che creare problemi a chi soffre di questi disturbi

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia apre il terribile scenario di una terza guerra mondiale che con ogni probabilità vedrebbe l'utilizzo di armi nucleari. Una tale prospettiva spaventa il mondo ma non sembra che Vladimir Putin potrebbe fare un passo indietro nel caso in cui la Nato intervenisse con un intervento militare diretto nella guerra. Molti ritengono che solo un pazzo potrebbe spingere l'umanità verso l'olocausto nucleare, tanto che già da tempo circolano voci che il presidente russo sia malato. Putin ha effettivamente un disturbo mentale?

Putin è malato? "Un errore definirlo pazzo, stigmatizza chi soffre davvero di disturbi psichiatrici"

"Confondere le diverse personalità, da quella narcisistica a quella antisociale, con la vera e propria malattia mentale è sbagliato e alimenta dannosi pregiudizi per milioni di persone con gravi disturbi psichici", scrive Massimo Cozza, psichiatra e Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2, su Repubblica.it. L'esperto sottolinea come non ci sia un'associazione automatica tra malattia mentale e pericolosità come confermerebbe lo studio longitudinale "National epidemiologic survey on alcohol and related conditions".

Lo stesso studio afferma che la schizofrenia, la depressione maggiore e disturbi bipolari non sono fattori che permettono di prevedere un eccesso di violenza. Il livello di pericolosità è lievemente più alto quando le persone che soffrono di gravi disturbi mentali fanno abuso di sostanze. Anzi, di soffre di problemi psichiatrici spesso è vittima della violenza e non protagonista. "Al fine di non stigmatizzare milioni di cittadini con gravi disturbi psichici - conclude l'esperto - sarebbe meglio che tutti, a partire dai mass media, riflettano prima di affermare che Putin è un "pazzo criminale".

