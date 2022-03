Guerra Russia-Ucraina, Putin è nascosto in un bunker segreto sull'Altaj

Vldimir Putin, lo zar russo si trova in un bunker segreto sull'Altaj

Secondo le ultime indiscrezioni, Vladimir Putin non si troverebbe al Cremlino, ma in un rifugio segreto sull'Altaj, al confine con la Mongolia. Infatti, anche l’ultima apparizione televisiva del presidente russo sembrerebbe essere stata manipolata: a confermarlo la troppa vicinanza della hostess bionda che sorride e annuisce a Putin mentre minaccia guerra all’Ucraina. La donna, già volto delle pubblicità televisive, proverebbe la consuetudine di Putin a incontrare attori invece del popolo.

Secondo l’'ex ministro degli Esteri russo Andrey Kozyrev, “Putin crede ai suoi propagandisti”, dettaglio che spiegherebbe anche l'errore di aver attaccato sottovalutando la forza sia della resistenza ucraina sia della reazione occidentale. Dal suo bunker, Putin non riesce ad accorgersi della nuova generazione russa, quei teenager che domenica sono scesi in piazza per protestare contro la guerra, rischiando l’arresto seppur giovanissimi.

Come riporta Novaya Gazeta, ormai ultimo media indipendente sopravvissuto, ragazze e ragazzi sono stati picchiati dalla polizia durante la manifestazione, subendo violenze fisiche e verbali per aver scelto di opporsi al regime da cui non si vedono rappresentati.

