Meteo: stop al caldo, boccata d’ossigeno. Temporali in arrivo su tutta Italia

Meteo, stop al caldo: in arrivo temporali e caldo moderato

Temporali in arrivo sull'Italia per il transito di una saccatura, mentre per la prossima settimana è previsto caldo moderato. Il transito di una saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale porterà un aumento dell'instabilità in Italia e anche un generale calo termico. Con l'ultimo weekend di giugno, le condizioni meteo saranno ancora localmente instabili specie sulle regioni del Sud e le temperature si riporteranno ovunque intorno alle medie del periodo.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano per la prossima settimana un vasto anticiclone delle Azzorre disteso verso l'Europa occidentale. Il tempo risulterà nel complesso stabile in Italia, salvo qualche disturbo sulle regioni del nord, e con il caldo che si manterrà su valori normali per il periodo.

Il meteo di oggi, venerdì 23 giugno 2023

Nord

Al mattino piogge e acquazzoni sulle Alpi centro-orientali e Liguria di Levante, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Triveneto ed Emilia Romagna, ampie schiarite sulle altre regioni. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sulla Romagna.

Centro

Al mattino tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito, compatta tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi tra Marche e Umbria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata locali piogge tra Marche, Umbria e Abruzzo, asciutto sulle altre regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

Sud e Isole

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito, soleggiato su Calabria e isole maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo al nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo al centro-sud e Sicilia, massime stabili o in diminuzione, salvo un lieve rialzo al sud e sulla Sicilia.

Il meteo di domani, sabato 24 giugno 2023

Nord

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Centro

Al mattino piogge sparse sulle regioni adriatiche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora acquazzoni e temporali in Abruzzo con sconfinamenti sul basso Lazio, soleggiato sulle altre regioni. In serata tempo in miglioramento ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Sud e Isole

Al mattino tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito, sereno sulle isole maggiori. Al pomeriggio acquazzoni e temporali tra Campania, Molise e Basilicata, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sui settori ionici. Temperature minime e massime in generale diminuzione.



Il meteo di dopodomani, domenica 25 giugno 2023

Nord

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni settentrionali con cieli in prevalenza sereni. Tra pomeriggio e sera nessuna variazione con tempo asciutto ovunque e ampi spazi di sereno.

Centro

Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutti i settori del centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne.

Sud e Isole

Nuvolosità irregolare al mattino al sud con locali piogge tra Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. Al pomeriggio residua instabilità sulla Calabria con locali temporali, nubi sparse e schiarite altrove. Si rinnovano condizioni di tempo stabile in serata su tutte le regioni. Temperature minime in generale diminuzione specie al centro-sud, massime stazionarie o in lieve rialzo al centro-nord e in calo al sud.