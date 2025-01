Il Salone dell'Automobile di Bruxelles torna in grande stile!

Dopo un anno di pausa nel 2024, il Brussels Motor Show celebra il suo atteso ritorno con la 101ª edizione, che si terrà dal 10 al 19 gennaio 2025 presso i padiglioni del Heysel.

L'evento promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto, i clienti, i professionisti del settore e il grande pubblico. Quest'anno il tema principale sarà "Find your drive, drive your life", un invito a scoprire le molteplici sfaccettature del mondo dell'automobile, che si conferma in continua evoluzione e sempre più diversificato.

Record di marchi presenti

Mai così tanti marchi automobilistici hanno partecipato al mercato belga, e questa tendenza si riflette nel Salone di Bruxelles. Al momento, ben 63 case automobilistiche e produttori di veicoli commerciali hanno confermato la loro presenza, stabilendo un nuovo record per l’evento. I visitatori potranno così ammirare i grandi nomi del settore insieme a marchi emergenti, pronti a farsi conoscere dal pubblico.

Frank Van Gool, CEO di FEBIAC, ha sottolineato l’importanza di questa edizione:"Sono molto felice che il ritorno del Brussels Motor Show sia stato accolto con così tanto entusiasmo dal settore. La quasi totalità dei grandi attori che hanno contribuito alle precedenti edizioni ha confermato la propria partecipazione. Alcuni brand importanti tornano dopo una breve assenza, e molti nuovi marchi hanno deciso di presentarsi per la prima volta al pubblico belga. Con oltre 60 espositori, questa sarà un'edizione record che dimostra quanto il Salone resti un appuntamento fondamentale per l'industria automobilistica."

Un Salone per tutti gli automobilisti

Oltre alla grande varietà di marchi presenti, i visitatori potranno scoprire un’ampia gamma di veicoli e tecnologie. La transizione verso l’elettrificazione del settore continua a ritmo serrato, soprattutto nel mercato aziendale. Tuttavia, molti consumatori sono ancora indecisi su quale tipo di propulsione scegliere per il loro prossimo veicolo.

Il Salone sarà l’occasione perfetta per trovare risposte personalizzate a domande come:Quale tecnologia è più adatta alle mie esigenze? Quali sono i costi a lungo termine delle diverse alimentazioni? Come cambierà la tassazione sui veicoli nei prossimi anni?

I visitatori potranno confrontarsi direttamente con i rappresentanti delle case automobilistiche per ottenere tutte le informazioni necessarie. Alcuni marchi proporranno esclusivamente veicoli elettrici, mentre altri presenteranno una gamma più ampia che include motori a combustione interna, sistemi ibridi e modelli full electric.

Un prestigio internazionale in crescita

Con oltre 60 marchi partecipanti, il Brussels Motor Show è oggi uno degli eventi automobilistici più importanti d'Europa, attirando oltre 300.000 visitatori in soli 10 giorni. Il Salone si distingue non solo come la più grande fiera pubblica indoor del Belgio, ma anche come un appuntamento di rilievo per la stampa internazionale.

Durante la giornata inaugurale dedicata ai media, verrà assegnato per la seconda volta il prestigioso titolo di "Car of the Year", un riconoscimento molto ambito nel settore.

Freddy De Mulder, presidente del Consiglio di Amministrazione di FEBIAC, ha dichiarato:

"Con più di 100 edizioni alle spalle, il nostro Salone possiede una storia così ricca che nessun altro evento nel nostro Paese può eguagliarlo. Negli ultimi cinque anni, il settore automobilistico ha subito una trasformazione profonda e rapida, che ha influenzato la forma e la portata del Salone stesso. Siamo orgogliosi di aver superato questi cambiamenti e felici di vedere un rinnovato entusiasmo sia a livello locale che internazionale."

Prezzi accessibili per tutti

Nonostante la tendenza generale all’aumento dei prezzi, il costo dei biglietti per la 101ª edizione del Salone dell’Auto di Bruxelles rimane invariato rispetto alle precedenti edizioni. Anzi, chi desidera visitare l’evento potrà acquistare un biglietto a un prezzo persino inferiore rispetto al passato.Adulti (dai 16 anni): 15 euro per un’intera giornata. Ragazzi (10-15 anni): 10 euro. Bambini sotto i 10 anni: ingresso gratuito

Inoltre, a partire dal 23 dicembre 2024, sarà attiva una promozione speciale presso i supermercati Carrefour: i biglietti giornalieri per le date del 14, 15 e 16 gennaio saranno disponibili a metà prezzo (7,50 euro).

L’edizione 2025 del Brussels Motor Show si preannuncia quindi come un evento da non perdere, capace di offrire un’esperienza unica e completa a tutti gli amanti delle quattro ruote, con un mix perfetto di tradizione, innovazione e accessibilità per il grande pubblico.