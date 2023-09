Da oggi riflettori accesi sull’IAA Mobility di Monaco di Baviera

Si svolgerà dal 5 al 10 settembre a Monaco di Baviera IAA MOBILITY 2023, la fiera leader mondiale per la mobilità, la sostenibilità e la tecnologia.

“Attraverso IAA MOBILITY l'intero mondo della mobilità si riunisce a Monaco. L'attenzione si concentrerà su una questione particolare che riguarda tutti noi: la mobilità modella il modo in cui viviamo, lavoriamo e sperimentiamo il nostro mondo. Con il nostro slogan, "Experience Connected Mobility", mostreremo come sarà la mobilità del futuro. Questo è un compito erculeo, e la chiave per farlo sta nella combinazione di sostenibilità e digitalizzazione. Inoltre, IAA MOBILITY non affronta solo un mezzo di trasporto, ma cerca invece di collegare il panorama della mobilità e presentare soluzioni che danno priorità alle persone ", ha affermato il presidente della VDA Hildegard Müller. Rispetto a IAA MOBILITY 2021, quest'anno la manifestazione avrà un respiro più internazionale.

Il numero di partecipanti dall'estero è aumentato del 17%, dal 33% nel 2021 al 50% di quest'anno. Le principali aziende tedesche saranno affiancate da molte aziende rinomate di tutto il mondo, tra cui BYD, Google, LG e Samsung. Allo stesso tempo, il numero di aziende che fanno il loro debutto alla IAA MOBILITY non è mai stato così alto. Cina, Stati Uniti, Austria, Corea del Sud e Francia saranno i paesi più rappresentati a parte la Germania. Anche il numero di paesi presenti è aumentato, con Singapore, Kosovo, Thailandia, Ungheria, Bulgaria e Serbia che hanno fatto le loro prime apparizioni. L’"Ukrainian Automotive Cluster", finanziato dalla Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) e dalla VDA, avrà anche una posizione al vertice IAA.Anche l'Asia avrà una presenza maggiore, con il 41% dei presentatori provenienti da questo continente. Il numero di aziende cinesi che arrivano a IAA MOBILITY 2023 è più che raddoppiato. Inoltre, il World New Energy Vehicle Congress (WNEVC) di quest'anno si terrà all'IAA MOBILITY il 6 settembre, lasciando così la Cina per la prima volta. Questa volta, il vertice IAA e la conferenza IAA sono orientati esclusivamente ai visitatori commerciali (B2B) e si terranno durante la settimana dal 5 all'8 settembre presso il centro congressi di Monaco. Il vertice IAA e la conferenza IAA si terranno in sei diverse sale, dove si svolgeranno discussioni e discorsi informativi.

Oltre alla conferenza IAA, il vertice IAA offre anche a 100 start-up internazionali l'opportunità di presentare le loro idee per la mobilità digitale e rispettosa del clima e di fare rete con le principali aziende del settore. Le start-up partecipanti provengono da molti paesi, tra cui Germania, Paesi Bassi, Austria, Scozia, Svizzera, Singapore, Spagna e Stati Uniti. La società Mobility Makers sta organizzando conversazioni one-on-one di 10 minuti per assistere in questo networking. Queste "sessioni di speed dating B2B" riuniscono aziende interessate, start-up, responsabili politici, società di venture capital e giornalisti. Vengono assegnati anche vari premi, come i trofei OttoCar e "Cargo Bike of the Year". L'innovazione della tecnologia delle batterie è un altro campo che svolge un ruolo importante nella comunicazione B2B. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz aprirà IAA MOBILITY 2023 il 5 settembre al centro congressi durante il vertice IAA. Il World Cycling Forum (WCF) 2023 si terrà per la seconda volta all'IAA MOBILITY di Monaco di Baviera. La WCF riunisce esperti del settore ciclistico e importanti decisori in modo che possano discutere il potenziale e le opportunità del settore in un mercato in continua evoluzione. IAA MOBILITY sarà accessibile al pubblico B2C in tutto il centro della città dal 5 al 10 settembre. IAA MOBILITY sta utilizzando l'Open Space per trasformare diverse aree del centro di Monaco in spazi interattivi per i visitatori. Tutti i servizi sono accessibili al pubblico e gratuiti. L'Open Space è un festival per la mobilità sostenibile, un luogo di dialogo e discussione e una pista di prova tutto in uno.

È il palcoscenico perfetto per la mobilità urbana con rilevanza per gli utenti e un luogo in cui marchi, iniziative e parti interessate possono impegnarsi tra loro. Incorporato tra servizi culturali, opportunità di ristorazione e intrattenimento dal vivo, l'Open Space è il luogo ideale per interagire con la mobilità di domani. IAA MOBILITY vuole anche far parte del discorso sociale e portarlo avanti. Il Citizens Lab di fronte al municipio di Monaco fungerà da piattaforma in cui tutti possono discutere della mobilità nelle aree urbane e rurali, con l'obiettivo specifico di far progredire la comunicazione su questo argomento.

IAA Experience è il formato interattivo di IAA MOBILITY. Vari espositori presenteranno diversi tipi di auto e micromobilità in centro per i visitatori dello spazio aperto IAA da testare dal 5 al 10 settembre. L'obiettivo principale sarà quello di sperimentare forme di mobilità innovative e neutrali dal punto di vista climatico. Un totale di sei punti di partenza e di arrivo sono previsti per l'Open Space, e oltre 150 veicoli sono attualmente pronti per essere disponibili. Un altro punto culminante è l'English Garden, dove sarà allestita una pista ciclabile di quasi 2,5 miglia per testare biciclette ed e-bike di aziende come Specialized, CaGo Bike, Riese & Müller, Mubea U-Mobility, MyStromer e RKS Motor.Le case automobilistiche, i fornitori di energia, i produttori di biciclette e molti altri avranno stand in tutto il centro della città per presentare le loro idee - e i veicoli - che modelleranno il futuro della mobilità. IAA MOBILITY offrirà anche l'esperienza Metaverse, una connessione tra il mondo reale e quello virtuale.