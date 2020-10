Oroscopo del weekend 31 ottobre e 1 novembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 31 ottobre e 1 novembre : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 31 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La luna finisce di muoversi attraverso il tuo segno venerdì pomeriggio, entrando nel territorio della Luna Piena mentre si sposta in Toro. Certo, vorrai uscire e fare dolcetto o scherzetto con i migliori di loro, stai al sicuro mentre giochi. La luna piena stimola sempre le cose in modo energico, e questo ha più rapporto qualità-prezzo del solito. Potresti essere tentato di spendere troppo questo fine settimana, poiché la luna congiunge Urano, ma non farlo. Hai fatto un ottimo lavoro con le tue finanze, non rovinarlo ora.

TORO OROSCOPO WEEK-END 31 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Toro : Oh, mio ​​grande Dio, con quale potente energia hai per ballare questo fine settimana! Mentre la Luna Piena del Toro attiva la tua prima casa del sé e congiunge l'imprevedibile Urano, hai una meravigliosa opportunità di provare nuovi personaggi tramite costumi e maschere. Reinventati per alcune ore senza doverti impegnare in un nuovo aspetto o energia se non ti sembra giusto. Le tue capacità intuitive sono super cariche in questo momento, quindi ascolta attentamente la tua guida interiore.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 31 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna Piena attinge alle tue energie mistiche questo fine settimana e la tua immaginazione e creatività è illimitata. Puoi diventare il personaggio con cui ti vesti, quindi se ti vesti come una principessa diventi una principessa, se ti vesti come un supereroe, diventi un supereroe! Provare un look diverso non è una novità per te, è solo più intenso questo Halloween. Ricordati di fare quello che devi fare per stare al sicuro divertendoti.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 31 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Cancro : Quest'anno non ci sono grandi feste di Halloween, ma questo non significa che non puoi divertirti. La Luna in Toro Piena attiva l'amicizia e la socializzazione nel tuo grafico, quindi ti consigliamo di uscire di casa e vedere cosa sta succedendo nel resto del mondo questo fine settimana. La domenica, puoi fare quello che fanno milioni di persone in tutto il mondo in questo periodo dell'anno e preparare il pasto preferito di una persona cara defunta, quindi gustarlo per loro mentre pensi a loro.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 31 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Leone : La Luna in Toro Piena domina il cielo questo fine settimana proprio come se possedessi qualsiasi stanza in cui entri. Il tuo desiderio di successo e realizzazione è attivato da questo transito; incarnate "vai alla grande o vai a casa!" La luna terrosa è trigono lo stellium dei pianeti evidenziando la cura di sé, quindi evita di mangiare troppo zucchero o di impegnarti in altre sostanze che creano dipendenza. All'inizio potresti sentirti come se ti stessi perdendo qualcosa, ma quando ti sveglierai la mattina dopo, sarai felice di esserti astenuto e felice di sentirti così bene.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 31 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La Luna piena in Toro si armonizza con la tua energia della Vergine, chiamandoti a lasciare la casa e ad uscire nel mondo questo fine settimana. Fai qualcosa di divertente, qualcosa di nuovo, qualcosa che allarghi i tuoi orizzonti e ti insegni qualcosa di nuovo. Potresti sentirti troppo timido per vestirti in costume e fare dolcetto o scherzetto, ma ricorda, nessuno saprà chi sei perché tutti indossano maschere in questa stagione, quindi ti adatterai bene! Sii diverso, sii audace, sii un te completamente nuovo.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 31 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La luna piena in Toro stimola le tue capacità psichiche e aumenta la tua sensibilità e diventi una macchina che cammina, parla, energia sottile che vede, sente e sente! Non è una brutta cosa, a patto che tu sappia cosa sta succedendo e riesci a capire cosa entra nei tuoi campi di percezione. Potresti anche avere un sogno o una visita da un antenato questo fine settimana, poiché le energie sono incredibilmente potenti. Si innamorano, quindi niente paura.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 31 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna piena in Toro illumina le relazioni importanti nella tua vita questo fine settimana. Prenditi del tempo da trascorrere con le persone che ami e, se sei in coppia, fai qualcosa di divertente insieme in onore della stagione. Intaglia le zucche, travestiti e fai dolcetto o scherzetto (in modo sicuro, ovviamente), o sistemati sulla tua veranda o chinati e distribuisci caramelle ai demoni che ti visitano. Domenica scorsa ricorda i tuoi cari defunti e fai qualcosa in loro onore.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 31 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : Potresti essere ansioso di scatenarti sotto la luna piena del Toro in costume intero, ma ti viene chiesto di rimetterlo un po' indietro e di prestare attenzione al tuo benessere e alla tua salute generale questo fine settimana. Tendi a bruciare la candela ad entrambe le estremità. Con questo transito ti viene chiesto di tagliare lo stoppino da un'estremità e accendere solo l'altra estremità. Sarai felice di quanto tempo dureranno la tua candela e la tua luce!

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 31 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La luna piena in Toro si armonizza con la tua energia Capricorno, evidenziando la tua creatività. Anche se potresti non pensare a te stesso come creativo, provalo durante questo transito. Liberati e crea un costume divertente per te o per la persona amata e guarda cosa succede! Tu e loro sarete piacevolmente sorpresi e la vostra fiducia riceverà una spinta. Domenica, fai qualcosa per onorare un parente o un antenato defunto. Potresti non essere in grado di dirlo, ma riceveranno il tuo amore e le tue benedizioni.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 31 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La luna piena del Toro illumina la tua fattoria questo fine settimana e è probabile che le tue decorazioni di Halloween siano epiche, forse anche i discorsi del vicinato. Goditi il ​​divertimento del costume e della tradizione e, naturalmente, molte caramelle con un po 'di caos. Domenica, ricorda i tuoi antenati e i tuoi cari defunti con una sorta di gesto. Un piatto preferito, un piccolo altare, una nota di cuore, forse anche una visita per pulire una lapide e lasciare fiori. Potrebbero non essere qui fisicamente, ma sentono l'amore che mandi.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 31 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Pesci : Il tuo desiderio di comunicare e connettersi con gli altri è evidenziato dalla luna piena in Toro questo fine settimana. Non combatterlo. Indossa un costume di Halloween e divertiti (in sicurezza) con gli spiriti affini. Puoi vedere e percepire le cose nascoste sotto questo transito, quindi fai attenzione. Potresti ricevere un messaggio da un antenato o da un insegnante ed è il momento ideale per inviare benedizioni a modo suo. Trova il tempo per meditare, idealmente sotto la luna piena, e guarda chi si presenta e cosa ha da dire.