Oroscopo della settimana dal 20 marzo 2023 al 26 marzo 2023 – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 20 marzo al 26 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 MARZO AL 26 MARZO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Preparati per una doppia carica di energia nella tua vita personale. Innanzitutto, il sole transita nel tuo segno lunedì, che segnala l'arrivo dell'equinozio di primavera, seguito dalla Luna Nuova nel tuo segno martedì. Ciò significa che è tempo di ricominciare da capo, rendendola una grande opportunità per chiarire cosa vuoi e provarci! Quindi, Ariete, quale sogno inseguirai? Inoltre, tra questo sabato e il 19 maggio, il transito del tuo sovrano di Marte attraverso il Cancro ti metterà in contatto con i tuoi istinti e stimolerà (o irriterà) le attività sul fronte interno.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 MARZO AL 26 MARZO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Buon equinozio di primavera, Toro! Il sole entra in Ariete nel tuo regno inconscio lunedì, segnalando il primo giorno di primavera, oltre a un bisogno di fare pace con il passato. A questa energia rivolta verso l'interno si aggiunge la Luna Nuova in Ariete martedì, che illuminerà tutti i sentimenti nascosti o repressi che potresti dover esaminare. Principalmente, questo è il momento di fare un po' di pulizia interiore e liberare qualsiasi emozione negativa che ti ha tenuto bloccato. Ottenere informazioni sul tuo passato può essere parte del processo. Un sensitivo della vita passata può far luce sulle influenze karmiche che influenzano la tua vita. Infine, tra sabato e il 19 maggio, Marte transita attraverso il Cancro nel tuo regno mentale, stimolando le tue capacità intellettuali, curiosità e motivazione all'apprendimento. Basta essere consapevoli dell'argomentazione.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 MARZO AL 26 MARZO 2023