Oroscopo della settimana dal 17 luglio al 23 luglio 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 17 luglio al 23 luglio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 LUGLIO AL 23 LUGLIO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : La Luna Nuova che nutre il Cancro lunedì porterà un nuovo inizio nella tua vita familiare durante le prossime due settimane. Forse lancerai una ristrutturazione della tua proprietà o vedrai la tua famiglia (o un certo parente) sotto una nuova luce. La tua naturale energia intraprendente potrebbe essere più contenuta del solito poiché il tuo istinto di nidificazione prende il comando. Quindi, il lavoro potrebbe diventare noioso infrasettimanale poiché il tuo sovrano Marte si oppone a Saturno pesante e responsabile. Per quanto riguarda le relazioni, Venere che diventa retrograda in Leone sabato per sei settimane stimolerà un giro di ricerca interiore sulla tua vita amorosa, sui tuoi figli o sulla tua creatività. Iniziare una nuova relazione durante questo periodo può essere problematico.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 LUGLIO AL 23 LUGLIO 2023

Oroscopo della settimana Toro : La Luna Nuova in Cancro di lunedì aumenterà la voglia di esprimersi. Aspettati che il numero di messaggi e conversazioni nella tua vita salga nella stratosfera durante le prossime due settimane. Inoltre, questo nuovo ciclo include l'istruzione, rendendolo un momento eccellente per iscriversi a un corso o studiare da solo. Per quanto riguarda le relazioni, Marte nel tuo regno romantico si oppone allo stoico Saturno infrasettimanale, il che potrebbe erigere un blocco temporaneo nel flusso dell'amore. Ancora più importante, il tuo sovrano di Venere diventa retrogrado in Leone sabato per sei settimane. Ciò significa che è tempo di rivedere le tue relazioni, specialmente con la tua famiglia. Tuttavia, indagare sui tuoi schemi familiari offrirà informazioni sulle tue altre relazioni

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 LUGLIO AL 23 LUGLIO 2023

Oroscopo della settimana Gemelli : La Luna Nuova in Cancro di lunedì porta un nuovo ciclo monetario nelle prossime due settimane. Ora è il momento di creare opportunità di guadagno sfruttando la tua naturale ingegnosità. La rimozione di eventuali blocchi interni che ostacolano il flusso della prosperità dovrebbe far parte del processo. Dovrai solo essere paziente con te stesso durante la settimana poiché Marte si oppone a Saturno critico. Per quanto riguarda le relazioni, Venere diventa retrograda in Leone nel tuo regno mentale sabato per sei settimane, incoraggiando una revisione di come (o se) esprimi ciò che c'è nel tuo cuore. Potresti anche esaminare il tuo atteggiamento nei confronti di una particolare relazione.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 17 LUGLIO AL 23 LUGLIO 2023